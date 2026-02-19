BİLSEM 2026 sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama

BİLSEM ön değerlendirme maratonu yarın (20 Şubat 2026 Cuma) itibarıyla resmen sona eriyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için tablet üzerinden gerçekleştirilen bu aşamanın ardından, sürecin en belirleyici safhası olan mülakat ve uygulama dönemi başlayacak.

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Takvimi 2026

Ön değerlendirme sınavını (tablet sınavı) başarıyla geçen ve MEB tarafından belirlenen baraj puanlarını aşan öğrenciler için takvim şu şekilde işleyecek:

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 27 Şubat 2026

Bireysel Değerlendirme Randevularının Oluşturulması: 16 - 27 Mart 2026

Giriş Belgelerinin e-Okul Üzerinden Yayımlanması: 30 Mart 2026

Bireysel Değerlendirme Uygulamaları (Mülakat ve Uygulama): 6 Nisan - 19 Haziran 2026

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı: 3 Temmuz 2026