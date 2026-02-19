BİLSEM 2026 sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2025-2026 eğitim yılı ön değerlendirme süreci artık son düzlüğe girdi. 15 Aralık’ta başlayan maratonda aday gösterilen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetenek taramaları tamamlanmak üzere.
BİLSEM ön değerlendirme maratonu yarın (20 Şubat 2026 Cuma) itibarıyla resmen sona eriyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için tablet üzerinden gerçekleştirilen bu aşamanın ardından, sürecin en belirleyici safhası olan mülakat ve uygulama dönemi başlayacak.
BİLSEM Bireysel Değerlendirme Takvimi 2026
Ön değerlendirme sınavını (tablet sınavı) başarıyla geçen ve MEB tarafından belirlenen baraj puanlarını aşan öğrenciler için takvim şu şekilde işleyecek:
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 27 Şubat 2026
Bireysel Değerlendirme Randevularının Oluşturulması: 16 - 27 Mart 2026
Giriş Belgelerinin e-Okul Üzerinden Yayımlanması: 30 Mart 2026
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları (Mülakat ve Uygulama): 6 Nisan - 19 Haziran 2026
Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı: 3 Temmuz 2026
Uygulama Merkezleri ve Kurallar
Bireysel değerlendirmeler, yetenek alanına göre farklı kurumlarda gerçekleştirilecek:
Genel Zihinsel Yetenek: Bu alandaki değerlendirmeler genellikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) uzmanlar eşliğinde yapılır.
Resim ve Müzik Yetenek: Bu alanlardaki uygulamalar doğrudan Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) alan uzmanlarından oluşan komisyonlarca yapılır.
Kritik Uyarılar:
Zamanlama: Resim ve müzik alanında sınava girecek öğrencilerin 30 dakika önce, genel zihinsel alandakilerin ise tam vaktinde merkezde olması şart.
Gecikme Payı: En fazla 15 dakikaya kadar yaşanan gecikmeler kabul edilirken, bu süreyi aşan öğrenciler (mazeretleri ne olursa olsun) değerlendirmeye alınmayacaktır.
Alanlara Göre Değerlendirme İçeriği
Genel Zihinsel Alan: Öğrencinin zihinsel kapasitesi, problem çözme hızı ve mantıksal muhakeme yeteneği standart zeka ölçekleri (ASIS, WISC-R vb. muadilleri) ile ölçülür.
Resim Alanı: Öğrencinin hayal gücü, kompozisyon kurma becerisi, çizim tekniği ve özgünlüğü değerlendirilir.
Müzik Alanı: Ses ve ritim işitme, müzikal hafıza ve sesleri ayırt etme yetenekleri test edilir.
Önemli: Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerin sonuç puanı, öğrencinin yüksek yararı düşünülerek açıklanmaz; sadece "Kayıt Hakkı Kazandı" veya "Kazanamadı" şeklinde bilgi verilir.