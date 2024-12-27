Küresel teknoloji sahnesinde Türk imzası

Tugay Güzel, konuşmasında INFINIA’nın uzmanlık alanlarını ve bu alanlardaki başarılarını aktarırken, teknolojideki hızlı değişimlere adapte olma süreçlerini ve stratejik iş birlikleriyle bu süreçleri nasıl güçlendirdiklerini detaylı bir şekilde paylaştı.

Çeşitli stratejik sektörlerde geliştirdikleri projelerle uluslararası pazarda fark yarattıklarını vurgulayan Güzel, INFINIA’nın mühendislik ve teknoloji alanındaki öncü rolünü sürdüreceğini ifade etti. Basın toplantısında yaptığı konuşmada, INFINIA’nın teknoloji ve mühendislik alanındaki yenilikçi projelerle hem Türkiye’de hem de global pazarda nasıl bir fark yaratmayı hedeflediğini detaylarıyla paylaştı. Güzel, bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen 2024 projelerinin, şirketin ileri teknoloji çözümleri geliştirme konusundaki liderliğini pekiştireceğini ve sektördeki dönüşüme öncülük edeceğini ifade etti.

Tugay Güzel 2024 Yılı’nın INFINIA’nın küresel pazarlarda stratejik adımlar attığı bir yıl olduğundan bahsederek; “Suudi Arabistan ve Ürdün’de, son teknolojilerle donatılmış interaktif müze projeleriyle Türkiye için öncü bir ihracat adımı attık. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’daki büyük enerji, inşaat ve diğer kritik sektörlerdeki kurumların maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak adına önemli projeler üzerinde çalışılmaya başladık. INFINIA olarak, 2024’te Frontline, Blocks, AMIT gibi MENA bölgesinde sektörün önde gelen firmaları ile iş birliği anlaşmalarına imza atarken, 2025 yılı için de yeni partnerlikler ve projelerle büyümeyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarılar, INFINIA’nın global pazarda sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunma misyonunu pekiştiriyor, 2025 yılında gerçekleştireceğimiz projeler için şimdiden çok heyecanlıyız” dedi.

Yeni Projelere İmza Atılacak

Şirket CEO’su Tugay Güzel, 2025 yılında INFINIA’nın teknoloji sektöründe ülkemiz için önemli yeni projelere imza atacağını belirtti. Basın toplantısında yaptığı konuşmada, INFINIA’nın teknoloji ve mühendislik alanındaki yenilikçi projelerle hem Türkiye’de hem de global pazarda nasıl bir fark yaratmayı hedeflediğini detaylarıyla paylaştı. Güzel, 2025 projelerinin INFINIA’nın teknoloji geliştirme alanındaki öncü rolünü güçlendirerek sektörel yeniliklere ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Tugay Güzel’in basın toplantısında tanıttığı INFINIA 2025 yılı projeleri şu şekilde sıralandı:

Türkiye’nin 81 İlinde, MENA ve Türki Cumhuriyetlerde Bilim Merkezleri Çalışmaları Sürüyor

Türkiye’nin teknoloji ve bilim alanındaki potansiyelini global arenada daha ileriye taşımayı hedefleyen INFINIA, tersine beyin göçü konusunda önemli bir adım attı. NASA’da başarılı çalışmalara imza atan Dr. Umut Yıldız, ülkemize dönerek INFINIA’da Chief Scientific Officer (CSO) görevini üstlendi. Bu adım, bilim ve teknolojide sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Türkiye için önemli bir kazanım oldu.

Dr. Umut Yıldız, INFINIA çatısı altında 81 ilde bilim merkezi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje, gençlerimize bilimi ve teknolojiyi sevdirmenin yanı sıra, Türkiye’nin bilimsel altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. INFINIA’nın MENA bölgesinde en büyük teknoloji çözüm ortağı olma vizyonuyla uyumlu olan bu girişim, hem yerel hem de global ölçekte bilim ve teknolojiye erişimi artıracak adımlar içeriyor.

Basın buluşmasında konuşmalarını gerçekleştiren Dr. Yıldız şunları anlattı:

“Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak, ülkemizin geleceğini şekillendirecek en önemli yatırımlardan biridir. INFINIA olarak, 81 ilde kuracağımız bilim merkezleriyle, gençlerimize sadece bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara ilham verecek, yarının liderlerini yetiştirecek bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu proje, Türkiye’nin bilimsel altyapısını güçlendirirken, farklı bölgelerde de teknoloji çözümlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmamızı sağlayacak.”



Basın buluşmasında konuşmalarını gerçekleştiren INFINIA COO’su Kadem Berker Yaşar ise şunları ekledi:

“INFINIA olarak, Türk gençliğine verdiğimiz değeri her projede ve iş modelimizde rehber ediniyoruz. Gençlerimizin teknik bilgi kazanmasının yanı sıra, yaratıcı fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam sunmak, onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak bizim için çok önemli. CEO Office Programı gibi yenilikçi girişimlerle, gençlerimize iş hayatlarının başında inisiyatif alma, yaratıcı çözümler üretme ve multidisipliner bir bakış açısıyla çalışma fırsatı sunuyoruz. Ayrıca, INFI CHAT gibi projelerle çalışanlarımızın yalnızca iş süreçlerinde değil, sağlık ve yaşam kalitesinde de onlara destek olmayı hedefliyoruz. Bu sayede, gençlerimizin yurtdışına gitmeden kendi potansiyellerini ülkemizde geliştirebileceği bir ortam sunuyor ve beyin göçünü engellemeye katkıda bulunuyoruz.”

