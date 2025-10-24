Sintek BV, Hollanda’da Recognized Sponsorship statüsü aldı

Endüstriyel tesis kurulumu alanında faaliyet gösteren ve başta çimento olmak üzere; enerji, demir-çelik ve ağır sanayi sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında anahtar teslim çözümler sunan Sintek Group bünyesindeki Sintek BV, Hollanda’da Recognized Sponsorship statüsü almaya hak kazandı. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) tarafından Recognized Sponsorship statüsüne layık görülen Sintek BV, sahip olduğu bu prestijli statü ile finansal istikrarı ve güçlü kurumsal yönetimini global arenada da sürdürüyor…

Sintek BV bu başarı ile Türk mühendislerimizin Hollanda’ya transfer süreçlerini hızlandıracak ve Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu kurumsal yönetişimini geliştirecek. Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunan Sintek Group, 20 yıldır özellikle çimento sektöründe sağlam yapılar oluşturarak uluslararası arenada üretim tesisi kurulumları gerçekleştiriyor. Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Sintek Group, grup şirketi Sintek BV’nin elde ettiği bu statü ile rekabetçi uluslararası işgücü piyasasında yeni fırsatların kapılarını açacak.

Recognized Sponsorship statüsü, Hollanda'da uluslararası yetenekleri işe almak isteyen şirketler için hayati bir atama. Hollanda Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi (IND) tarafından verilen bu statü, AB üyesi olmayan çalışanlar için çalışma ve oturma izni alma sürecini kolaylaştırıyor. Recognized Sponsorship IND tarafından işverenlere verilen ve işe almak istedikleri AB üyesi olmayan vatandaşlar için resmi sponsor olarak hareket etmelerine olanak tanıyan bir ünvan. Recognized Sponsorship, en iyi küresel yetenekleri çekmek ve elde tutmak isteyen şirketler için kritik bir araç. Recognized Sponsorship’in avantajları arasında; kolaylaştırılmış vize süreçleri, IND tarafından öncelikli işleme, işveren güvenilirliği, yeteneğe geniş erişim ve uluslararası çalışanların yalnızca işe alınmasını değil aynı zamanda elde tutulmasını da kolaylaştırmak gibi uzun vadeli çözümler de yer alıyor.