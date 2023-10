Ticari yaşamına Osmanlı döneminde et tüccarlığıyla başladığı faaliyetlerini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında rulman sanayisi alanında sürdüren Kozikoğlu, 100 yılı aşkın tecrübesiyle Türk sanayisine hizmet etmeye devam ediyor.

Ticari yaşamına tarım, un üretimi ve sektörünün genel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla başlayan asırlık şirket, Türkiye'nin gelişen sanayisine ayak uydurarak faaliyet alanlarını geliştirdi.

Geçmişinde 1 padişah, 27 başbakan gören Yüzyıllık Markalar Derneği üyesi şirket, kazandığı bir asırlık tecrübeyle bugün 7 kıtada 42 ülkede ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Kozikoğlu Rulman Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kozikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk zamanlarda özellikle, tarım, un üretimi ve sektörünün genel ihtiyaçlarından başlayarak ve Türkiye'nin sanayisi geliştikçe, bu gelişime ayak uydurup demir çelik, gıda, ambalaj, paketleme, tekstil, havacılık, gemicilik, robotik, sürdürülebilir enerji ve aklınıza gelebilecek tüm güç aktarım elemanları ihtiyacı olan makine üreticileri ve kullanıcıları ile çalışmaktayız." diye konuştu. Kozikoğlu, sanayi hizmetinden önce, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hayvancılık ve et tüccarlığı ile uğraşan en büyük dedelerinin faaliyetlerini önce İstanbul'a taşıdığını, sonrasında da Osmanlı sarayının et tedarikini yaparak "Lahm Müteahhitliği"ne kadar yükseldiğini, böylece zamanın nişan-ı iftiharının bir üst nişanı olan Osmaniye Nişanı'nı aldığını anlattı. Sonrasında büyük dedesinin, un ticaretine başladığını ve Cumhuriyet tarihinin ilk un fabrikası olan Ankara Değirmencilik TAŞ'ı kurduğunu, ardından da İttihat Değirmencilik un fabrikasının uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yaptığını dile getiren Kozikoğlu, geçmişine bakıldığında, 1 padişah, 27 başbakan, birçok ekonomik krizle değişim ve gelişimden tecrübe kazanmış bir şirket olduklarını söyledi. Kozikoğlu, "Bunlarla birlikte birçok afet de atlattık tabii. Fakat bizim ülkemiz ve milletimiz kuvvetlidir, birçok ülkeden beklemeyeceğiniz dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği bizim ülkemiz her zaman başarmıştır. 'Derisi kalın' derler ya bizim ülkemizin insanının derisi kalındır, biz de şirketimizin derisini, kazandığımız tecrübelerle hep kalınlaştırmaya çalıştık." dedi. Kozikoğlu, Türkiye'nin 100 yılda ticari anlamda çok geliştiğini, bu gelişime ayak uydurmanın, rekabet edebilmenin çok kolay bir şey olmadığını vurguladı. Eskiden işi bilenlerin yaptığını, şimdi para kazanmak isteyen herkesin her işi yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Kozikoğlu, "Bu da maalesef piyasaya ve pazara en çok zarar verebilen durumlardan biridir. Geçirmiş olduğumuz onlarca tecrübelerimize ve takım arkadaşlarımıza güvenerek, biz doğru bildiğimiz yoldan sapmadan ilerliyoruz. Suyun kimyası değişmez ama farklı yerlerde farklı şekil alabilir. Biz de ticaretimizin ana yapısından ödün vermeden ve ilkelerimizden sapmadan farklı pazarlara göre yapılanabiliyor ve uyum sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.