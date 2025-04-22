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DCT Trading, halka arzla büyüme sürecine girdi

Halka arz gelirleriyle yeni yatırımlara odaklandıklarını söyleyen DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “DCT Trading, 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanmayı planlıyor” dedi.

22 Nisan 2025 | 16:21
DCT Trading, halka arzla büyüme sürecine girdi

Türkiye’nin tarım emtiası alanında önde gelen şirketlerinden biri olan DCT Trading, finans şirketlerinden analist ve yatırımcılarla bir araya geldi.

DCT Trading’in mevcut yatırımları ve büyüme stratejileri hakkında bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, 100’e yakın katılımcı yer aldı. Halka arz gelirleriyle yeni yatırımlara odaklandıklarını söyleyen DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “DCT Trading, 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanmayı planlıyor. Lisanslı depo yatırımı, yeni şirket kuruluşları ve ortaklıklar, ürün gamı genişlemesi, Yaka & Bluefarm için kapasite artırımı gibi stratejik hamleler önümüzdeki dönemin ana yatırım alanları olacak. Özellikle depo yatırımı ile birlikte pamuk ticaretindeki deneyimini, anlaşmalı üretim, fiziki emtiaların menkulleştirilmesi gibi yeni faaliyetlerle güçleneceğini” ifade etti.

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Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
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Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
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