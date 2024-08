DeFacto ilk entegre raporunu yayınladı

DeFacto, sürdürülebilirlik çatısı altında yaptığı çalışmalarla hazır giyim sektörüne öncülük yapmayı sürdürüyor. Bu alandaki çalışma ve hedeflerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşan global moda markası, 10 yıldan bu yana yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu bu yıl entegre rapor olarak duyurdu. “2023 Entegre Raporu” adıyla yayınlanan raporda, sektöre ve markaya ilişkin çarpıcı veriler yer alıyor. DeFacto, bu yıl yayınladığı rapor ile entegre raporlama ve düşünceye ilişkin ulusal düzeyde farkındalığı artırmayı, kurumların kapasitesini geliştirmeyi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan Entegre Raporlama Derneği’ne de üye oldu.

DeFacto CEO’su İhsan Ateş: “2005 yılından bu yana sürdürülebilirliği işimizin odak noktalarından biri olarak görüyoruz”

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, entegre düşünce anlayışıyla “Doğadan İlham Alıyoruz”, “İnsan Odaklı Büyüyoruz” ve tüm bunların sonucunda da “Ekonomik ve İnovatif Değer Yaratıyoruz” diyerek şöyle konuştu: “Moda ve tekstil endüstrisi küresel ekonomiye çok önemli bir katkı sağlıyor olsa da orantısız miktarda doğal kaynak kullanıyor ve doğanın sürdürülebilirliği adına çeşitli zorlukları ortaya çıkarıyor. Yılda yaklaşık 100 milyar ürün üretiliyor ve bu her saniyede bir kamyon dolusu tekstilin çöp sahasına atılması demek. Çoğunlukla doğrusal bir iş modeliyle çalışan sektörümüzün mevcut haliyle sürdürülemez olduğu çok açık. Ülkemizde moda ve tekstil sektörünün liderlerinden biri olarak bu dönüşümde sorumluluk alıyor, gerekli adımları atıyoruz. 2005 yılından bu yana sürdürülebilirliği işimizin odak noktalarından biri olarak görüyoruz. Tedarik sürecinden başlayarak sürdürülebilir ham madde alımı, tasarım aşamasında sürdürülebilir ürünlerin ortaya koyulması ve ürünümüzün müşterimize ulaştığı ana kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirlik yaklaşımımızdan aldığımız ilhamla gezegeni, insanları ve toplumu daha iyi bir noktaya getirmek için çalışıyoruz.”

Her 5 hazır giyim üründen 1’i sürdürülebilir üretiliyor

Sürdürülebilir gelecek inşa etmek için modanın çok güçlü bir etki alanı olduğuna inandıklarını belirten İhsan Ateş, Sürdürülebilir modayı, sektörümüzü ve şirketimizi geleceğe taşıyacak kritik bir öncelik olarak görüyoruz. Müşterilerimize moda, kalite, fiyat ve sürdürülebilirliğin en iyi kombinasyonunu sunarken, aynı zamanda teknoloji ve dijitalleşmenin gücünü de bu doğrultuda kullanıyor, önemli adımlar atıyoruz. Üretimde daha düşük çevresel ayak izine sahip, daha az kaynak gerektiren ve geleneksel tekstillere bağımlılığı azaltan yenilikçi, sürdürülebilir malzemeler kullanıyoruz. Better Cotton üyesi olarak geçen seneden bu pamuk tüketimimizin yüzde 16’sını Better Cotton olarak tedarik ettik.

Her 5 hazır giyim ürünümüzden 1’i sürdürülebilir üretiliyor. 2030 yılı için bu alandaki önemli hedeflerimizden biri de hazır giyim koleksiyonlarımızın yüzde 90’ını sürdürülebilir hale getirmek” dedi.

Sürdürülebilir koleksiyonların sayısı artıyor

Sürdürülebilir inovatif ürün koleksiyonların bu alanda attıkları en önemli adımlardan biri olduğunun altını çizen İhsan Ateş; “DeFacto LIFE çatısı altında geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş materyallerle üretilen, yeşil etiketli ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Örneğin, herkesin severek yediği bir meyve olan zeytin’in atıkları bizim için bir ham madde. ‘Doğadan ilham alıyoruz’ odağımızın bir göstergesi olarak zeytin’in endüstriyel olarak işlenmesinden sonra ortaya çıkan atıklardan elde edilen Sürdürülebilir Zeytin Derisi Koleksiyonumuzda, zeytin endüstrisinin atıklarını geri kazandırıyor, yeni bir ham maddeye dönüştürüyoruz” dedi.

Çiftçilere de atıklarından ikinci bir gelir elde etme fırsatı yaratarak döngüsel ekonomiye katkı sağladıklarını vurgulayan Ateş; “Vegan-Sürdürülebilir Zeytin Derisi Koleksiyonumuz ardında önemli bir inovasyon barındırıyor. Bu inovasyonla zeytin endüstrisinin atıklarından da döngüsellik sağlıyoruz. Elde edilen vegan zeytin derisi, geleneksel deriye oranla karbon emisyonunu yüzde 94 oranında azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Bir kot pantolonu ağartmak için kullanılan 16 litre su, 1 bardak suya indirgendi

Wiser Wash Koleksiyonu ile ekolojik ve su ayak izini azaltarak çalışma koşullarının iyileşmesi için üretim sürecini kısalttıklarını belirten İhsan Ateş; “Bir kot pantolonu ağartmak için normalde 16 litre su gerekirken, özel işlem süreci ve teknolojimiz sayesinde bu miktarı sadece bir bardak suya indirgiyoruz. Böylece daha sürdürülebilir denim üretimi sağlıyoruz. Üstelik zararlı kimyasal ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen ponza taşı kullanımını da ortadan kaldırıyoruz. Bu koleksiyonumuzla geleneksel denime oranla yüzde 80 su tasarrufu sağlarken, yüzde 59 oranında iklim değişikliğine sebep olan etkileri azaltıyoruz.

DeFacto İnsan Odaklı Büyüyor

Entegre düşünce yapısında yer alan odak konularından birini de “İnsan odaklı büyüyoruz” olarak belirleyen DeFacto, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Protokolünü 2015 yılında imzalayan Türkiye’deki ilk perakende şirketi olarak cinsiyetler arası eşitlikçi, kapsayıcı ve adil bir iş ortamı oluşturuyor. 2023 yılında da kadın çalışan oranını artırmaya devam eden marka, yurt içi ve yurt dışındaki kadın çalışan oranını yüzde 60’a çıkarmayı başarırken, kadın yönetici oranımızda yüzde 43’e ulaştık.

DeFacto, Entegre Raporlama Derneği Türkiye Üyesi Oldu

İlk entegre raporunu yayınlayan DeFacto, 2015 yılından bu yana entegre raporlama ve düşünceye ilişkin ulusal düzeyde farkındalığı artırmayı, kurumların kapasitesini geliştirmeyi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan Entegre Raporlama Derneği’ne üye oldu. Dernek, bu doğrultuda farkındalığı arttırmak, sermaye piyasalarını ve yatırım ortamını geliştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik kuruluşlar ile iş birliği yaparak entegre düşüncenin ve entegre raporlamanın tüm kurum ve kuruluşlarda yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.