DowAksa, faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek

Akkök Holding şirketlerinden, akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, ileri malzemelerde büyüme ve yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attı. Dow Europe Holding B.V.’ye ait %50 DowAksa hissesini nakit 125 milyon USD ödeme yaparak satın alma işlemlerini tamamlayan Aksa Akrilik, DowAksa’nın tamamına sahip oldu. Buna göre, DowAksa’nın toplam değerlemesi yaklaşık 450 milyon USD olarak gerçekleşmiş oldu.

Faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek olan şirketin Genel Müdürlük görevine Akkök Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı Gürcan Koman atandı. Karbon elyaf pazarına 2009 yılında giren, 2012 yılında da Dow Europe Holdings B.V. ile yüzde 50’lik eşit hisseye dayalı ortak girişim DowAksa’yı kuran Aksa Akrilik, DowAksa’nın tüm hisselerine sahip olmasıyla birlikte, karbon elyaf üretiminde liderliğe oynayan en güçlü adaylardan biri oldu.

"Aksa Carbon, Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi şirketlerinden biri olacak"

DowAksa’nın tamamına sahip olmanın, Aksa’nın yalnızca akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, “DowAksa’nın tamamının Aksa Akrilik bünyesine katılması, yalnızca bir satın alma değil; ileri malzemeler alanında bilgi, deneyim ve teknolojinin yeniden yapılanmasıdır. Yeni dönemde Aksa Carbon, karbon elyaf başta olmak üzere yüksek performanslı malzemeler alanında Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi şirketlerinden biri olacak. Bu yapılanma, vizyonumuzun stratejik bir yansımasıdır. Türkiye’nin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, uluslararası sanayi kuruluşlarına güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf ve ileri malzemeler alanında ülkemizin rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm sürecine liderlik edecek olan Sayın Gürcan Koman, Aksa Akrilik bünyesindeki kapsamlı tecrübesi ve teknik birikimiyle Aksa Carbon’un küresel hedeflerine önemli katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.

Aksa Carbon Genel Müdürü olarak Gürcan Koman atandı

Aksa Carbon’da yaşanan dönüşüm süreciyle birlikte, liderlik yapılanması da değişti. Şirketin Genel Müdürlük görevine kimya ve ileri malzeme teknolojileri konusunda derin uzmanlığa sahip olan, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı Gürcan Koman getirildi. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gürcan Koman, iş yaşamına 2006 yılında Aksa Akrilik bünyesinde başladı. Proses ve ürün geliştirme, Ar-Ge, üretim, yatırım gibi birçok kritik birimde yöneticilik görevleri üstlenen Koman; 2019’dan itibaren Aksa Fabrika Direktörlüğü görevini yürüttü. 1 Ocak 2025 itibarıyla Akkök Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı olarak atanan Koman, yerel ve global pazarda edindiği deneyimiyle yeni dönemde Aksa Carbon’un büyüme hedeflerine liderlik edecek.

