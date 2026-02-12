Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı tatili tarihleri

2026 yılı için Ramazan ayı ve Bayram takvimi, kış aylarının sonuna denk gelen manevi bir atmosfer vadediyor. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu mübarek ayın başlangıcından bayramın sonuna kadar olan süreç, Mart ayının son haftasına kadar devam edecek. Sonrasında da bayram sevinci yaşanacak.
2026 Ramazan Takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:
İlk Sahur: 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak.
İlk İftar: 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı yapılacak.
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Bayram, bu yıl bahar çiçeklerinin açmaya başladığı Mart ayının son haftasına denk geliyor:
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bayram Tatili ve 9 Gün Tartışması
2026 yılında bayram takvimi, eğitim dünyası için oldukça avantajlı bir dönemde:
Öğrenciler İçin Müjde: Okullardaki ikinci dönem ara tatili (16-20 Mart), Ramazan ayının son haftasına ve Bayramın hemen öncesine denk geldi. Bu durum, öğrenciler ve öğretmenler için 9 günlük kesintisiz bir tatili şimdiden garanti altına aldı.
Çalışanlar İçin Durum: Bayramın Cuma günü başlaması ve Arefe’nin Perşembe günü olması sebebiyle; kamu tarafında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı henüz resmileşmedi. Eğer bu yönde bir karar çıkarsa, tüm çalışanlar için 9 günlük bir tatil söz konusu olacak.