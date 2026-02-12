Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı tatili tarihleri

Bayram Tatili ve 9 Gün Tartışması

2026 yılında bayram takvimi, eğitim dünyası için oldukça avantajlı bir dönemde:

Öğrenciler İçin Müjde: Okullardaki ikinci dönem ara tatili (16-20 Mart), Ramazan ayının son haftasına ve Bayramın hemen öncesine denk geldi. Bu durum, öğrenciler ve öğretmenler için 9 günlük kesintisiz bir tatili şimdiden garanti altına aldı.

Çalışanlar İçin Durum: Bayramın Cuma günü başlaması ve Arefe’nin Perşembe günü olması sebebiyle; kamu tarafında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı henüz resmileşmedi. Eğer bu yönde bir karar çıkarsa, tüm çalışanlar için 9 günlük bir tatil söz konusu olacak.