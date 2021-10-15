Dünyanın hemen her bölgesinde değişim geçiren inşaat sektörü, teknolojinin gerektirdiği ihtiyaçlara göre de gelişmeye devam ediyor. Artık sadece kaliteli malzeme veya iyi işçilik yetmiyor; teknolojik sistemlerin kullanıldığı, enerji tasarrufu sağlayan, doğaya saygılı ve doğal afetlere dayanıklı yapılar tercih ediliyor. Kritik tesis dediğimiz alışılagelen ve acil durum gerektiren olağanüstü hallerde bile toplumun ihtiyaçlarını sürdürmesini sağlayacak birincil öneme sahip özel yapılar; kamu hizmetlerinden haberleşme sektörüne, veri merkezlerinden ulaşım sektörüne kadar birçok sektörde tercih ediliyor.

Roketsan için kritik tesis, Akkuyu NGS için mühendislik ve teknoloji binalarının yapımı, CES İleri Teknoloji ve Savunma Sanayi için balistik laboratuvarı gibi birçok özel ve kamu kuruluşuna kritik tesis inşa eden Serban İnşaat Genel Müdürü Mehmet İlker Akdeniz, kritik tesislerin; yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç haline getirdiği, hata kaldırmayacak önem ve özellikte yapılar olduğunu söyledi.

Risk ve hata oranının bu kadar hassas olduğu bu tesislerin inşaat şirketleri için pek çok dinamiği bir arada bulundurma zorunluluğu getirdiği ve çok daha profesyonel çalışmayı gerekli kıldığını belirten Akdeniz, “Güvenlik açısından da üst düzey kontrol gerektiren bu tip projelerde çalışacak tüm ekiplerin özel güvenlik araştırmalarından geçerek seçilmesi ve belli özel işler yapması şartları da aranmaya başlandı. Biz Serban İnşaat olarak kritik tesisler alanında uzmanlaşırken öncelikle ekip seçimine dikkat ettik ve hedeflediğimiz projelerin kapsamına uygun olmasına oldukça özen gösterdik. Bu kapsamda global standartlarda hizmet verdiğimizi doğrulayan sertifikaları edindik ve en ileri teknolojiyle, en iyi hizmeti amaçladık. Yalnız bugünün değil yarının da ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, verimli yapılar üzerine çalıştık ve Türkiye’nin birçok önemli kuruluşunun çözüm ortağı olarak bu yapıları hayata geçirdik.’’ diye konuştu.

Kritik tesislerin yanı sıra sayıları hızla artan veri merkezlerinin de endüstriyel inşaat alanında yeni kuralların belirleyicisi olduğunu belirten Akdeniz, şöyle devam etti:

“Veri depolama, yedekleme, kurtarma, veri ve ağ yönetimi gibi önemli hizmetleri barındıran veri merkezleri; standart endüstriyel yapıların ötesinde birçok değişkene uygun ve üst düzey güvenlik içeren yapılar olmak zorunda. Bir veri merkezinin yapılacağı alanın seçiminden inşaatında kullanılacak teknolojilere, içerisinde bulunan soğutma sistemlerinden enerji yönetimine kadar birçok özel dinamiği bulunuyor. Olası bir teknik ve yapısal hata; veri kaybına, sistemsel hatalara ve kesintilere yol açarak, şirketler için büyük maddi kayıplara sebep oluyor. Bunun yanı sıra kurumsal imaj ve güven zedelemesine neden olarak geri döndürmesi mümkün olmayan, önemli zararlar veriyor. Serban İnşaat olarak projelendirme, inşaat, denetim ve devreye alma aşamalarında tüm hizmetleri veren ülkenin veri merkezi inşaatı alandaki en güçlü firmasıyız. Açık Holding bünyesindeki grup şirketlerimizden aldığımız güç ile bu alanda tek çatı altında hizmet veriyoruz. Veri merkezi inşaatı alanında kısa bir süre önce açılışı yapılan ve Türkiye’nin en önemli ve en teknolojik veri merkezi olması ile ön plana çıkan Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin inşaatını başarıyla tamamladık.”