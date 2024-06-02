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Gratis CEO'sundan 'yüzde 75 indirim' açıklaması

Gratis, 15'inci yılına özel olarak 15 farklı kategorideki 15 binden fazla üründe 250 lira ve üzeri alışverişe net yüzde 75 indirim uyguladı. Gratis Üst Yöneticisi (CEO) Tayfun Korucan, "Alım gücünün arzulanan seviyede olmadığı yüksek enflasyonun düşüşe geçmesinin beklendiği bir dönemde rekabeti de canlandırarak tüketicinin bütçesine fayda sağlamayı çok önemsiyoruz" dedi.

02 Haziran 2024 | 09:00
Son Güncellenme: 02 Haziran 2024 | 12:25
Gratis CEO'sundan 'yüzde 75 indirim' açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gratis, 15'inci yıl kutlamaları kapsamında 31 Mayıs'ta 81 ildeki tüm mağazalarında, gratis.com web sitesinde ve mobil uygulamasında makyaj ürünlerinden cilt bakımına, bebek bakımından temizlik ürünlerine ve hijyenden atıştırmalıklara kadar birbirinden farklı tüm ürünlerde 250 lira ve üzeri alışverişe yüzde 75 net indirim uygulayarak Türkiye'de bir ilke daha imza attı.

Gratis'in kampanyasından milyonlarca tüketici faydalandı, mağazalardaki tüm raflar boşaldı.

Bu benzersiz kampanya hem mağazalarda hem gratis.com web sitesinde hem de Gratis mobil uygulamasında büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tüketicilerin gösterdiği yoğun ilgi, Gratis'in 15 yılda elde ettiği marka başarısını ve tüketicileri ile kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gratis Üst Yöneticisi (CEO) Tayfun Korucan, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve yurt genelinde erişim fırsatı sunan en kapsamlı kampanya olduğunu belirterek, "Gratis’in sektördeki yenilikçi ve öncü yaklaşımının bir yansımasıdır. Alım gücünün arzulanan seviyede olmadığı yüksek enflasyonun düşüşe geçmesinin beklendiği bir dönemde rekabeti de canlandırarak tüketicinin bütçesine fayda sağlamayı çok önemsiyoruz. Gratis olarak kişisel bakım alışverişinde standartları yükseltmeye ve müşterilerimize benzersiz faydalar ve deneyimler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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