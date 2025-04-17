Hankook ve Alışan’dan sürdürülebilir gelecek için iş birliği

40. yılını kutladığı bu yılı yatırımlarla karşılayan Alışan Lojistik, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla da dikkat çekiyor.

Bu doğrultuda son olarak dünyanın önde gelen lastik üreticisi Hankook ile iş birliği anlaşmasına imza atan Alışan, filosundaki çekici ve kamyon sınıfı motorlu araçlar ile treyler grubu araçlarının lastik yönetimini, verimliliğini, güvenliğini ve bakımını Hankook Türkiye'ye emanet etti.

Törende açıklamada bulunan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, "Filomuzun tamamını ilgilendiren bu iş birliği ile filomuzu güçlendirmek ve sürdürülebilir taşımacılığa olan bağlılığımızı pekiştirmek adına önemli bir adım atıyoruz. Yüksek performanslı ve dayanıklı lastikler, operasyonel sürekliliğimiz ve müşteri memnuniyetimiz için kritik öneme sahip. Yeni lastik teknolojileri sayesinde daha fazla güven, daha az duraklama, daha fazla verim ve daha düşük çevresel etki hedefliyoruz. Bu iş birliği, lojistikte mükemmeliyeti yakalama yolculuğumuzun güçlü bir parçası olacak.” dedi.

‘YAKIT TASARRUFU HEDEFLERİMİZİ ARTIRDIK’

Hankook’un yüksek performanslı lastiklerini filolarına kattıklarına değinen

Damla Alışan, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin düşürülmesi kapsamında Ar-Ge merkezleri tarafından sunulan raporlarda da Hankook lastikleri ile benzer güzergah ve yük tipine ait operasyonlarında ortalama %30 oranında mevcut duruma göre daha fazla kilometre yapıldığına, bunun da bir yandan kilometre başı maliyetlerini düşürürken diğer yandan da birim adet bazında lastik tüketiminin azalması sayesinde çevreye daha az atık çıkardıklarına dikkat çekti.

‘LASTİKLERİMİZ HER AN GÖZETİMİMİZDE’

Söz konusu iş birliğine dair teknik detayları paylaşan Alışan Lojistik Satın Alma Müdürü Kaan Gezek, “Alışan Lojistik, Hankook ile filosundaki çekici ve kamyon sınıfı motorlu araçları ile treyler grubu araçları için lastik sök/tak ve takip hizmeti, yazılım desteği ile lastik ömür takibi dahil uçtan uca hizmetleri kapsayan yenilikçi Lastik Yönetim Sistemi (TMS) kapsamında çalışacak. Ömrünü tamamlamış lastikler ile ilgili olarak analiz ve filo performans iyileştirmesi kapsamında aksiyon planlarının hazırlanması kapsamında da destek alacak olan Alışan ayrıca, Hankook’un güçlü partner / bayi ağı ile yurt içi ve yurt dışındaki 7/24 yol yardım hizmetinden de faydalanacak” dedi.

‘PERFORMANSA DAYALI BİR ORTAKLIK’

İmza töreninde Hankook Türkiye adına konuşma yapan Genel Müdür Tuncay Tansu ise, “Her Yolda Güven, Her Kilometrede İnovasyon mottosu ile imzaladığımız bu anlaşmanın temeli 2022 yılında atıldı. Alışan Lojistik ile o dönemde gerçekleştirdiğimiz ve artan lastik maliyetleri, lastik aşınması ve kaybı ile performans sorunlarını ele aldığımız toplantı sonrasında kendilerine titiz çalışma sonucunda lastik performans metriklerini içeren kapsamlı bir analiz sunduk. İş birliğinin bir parçası olarak, Hankook ürünleri, Alışan Lojistik’in filosunda, dört ağır vasıta kamyonunda 24 lastik ile, H51 Smart Flex modeliyle performans takibi yapmaya başladı. Lastik performansı, lastik ömrü ve genel operasyonel verimlilik açısından üstün sonuçları gösteren aylık ölçümlerle düzenli olarak izlendi. İhale sürecinde ise kanıtladığımız değer temelli yaklaşımımız, kalitemiz ve yüksek performansımız bizi bugünlere getirdi. Bu kararın arkasında aynı zamanda, Hankook’un Türkiye’de özellikle de Alışan Lojistik gibi alanında lider firmalarla uzun süredir devam eden deneyimleri ve onlara sağladıkları güçlü lastik performansı ve güvenlik olduğuna da inanıyoruz.” dedi.

HANKOOK TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Söz konusu imza töreni için İstanbul’a gelen Hankook Avrupa TBR Satış, Pazarlama ve Strateji Başkan Yardımcısı Guy Heywood ise yaptığı konuşmada kendileri için Türkiye’nin önemine ve bu iş birliğinin değerine değindi. “Türkiye, karayolu taşımacılığında Avrupa'nın en büyük filolarından birine sahip. 2022 verilerine göre, dünya ticari araç üretim sıralamasında 9. sırada olan Türkiye, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada. Bu, Türkiye'nin hem iç pazar hem de Avrupa pazarı için önemli bir ticari araç üreticisi olduğunu göstermektedir. Bu anlaşmanın, Lastik Yönetim Sistemimiz (TMS) ve bayi ortaklık modelimizin başarılı bir şekilde uygulandığını temsil ettiğine inanıyorum. Bu nedenle Hankook Türkiye için bu iş birliği önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin en önemli lojistik firmalarından biri olan ve uzun dönemde sürmesini dilediğimiz Alışan Lojistik ile birlikteliğimiz, Hankook’un Türk pazarındaki pozisyonunu güçlendiriyor ve karşılıklı büyümeyi teşvik eden uzun vadeli ortaklıklar konusundaki taahhüdünü pekiştiriyor” dedi. Heywood, bu iş birliğinin Türkiye’nin diğer bölgelerinde de örnek teşkil edecek bir model sunduğuna dikkat çekti.

HEDEF, TÜRKİYE’DE %15 PAZAR PAYI

Hankook olarak Türkiye’deki yatırımlarını ve büyüme stratejilerine de vurgu yapan Guy Heywood, “Amacımız, lastiklerin tüm kullanım ömrü boyunca maksimum verimlilik sunarak müşterilerimizin karbon ayak izini en aza indirmektir. Hankook olarak, 2028 yılı itibarıyla pazar payımızı %15’e çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.