Henkel, sera gazı emisyonlarını 20 yılda yüzde 90 azaltacak

Henkel, yıl içinde Avrupa Birliği'nin yeni ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’ ve ‘Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nın içerikle ilgili gereklilikleri doğrultusunda gönüllü olarak raporlama gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Henkel CEO'su Carsten Knobel, “Geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik stratejimizin tüm alanlarında başarı sonuçlar elde ettik. Zorlu zamanlarda bile temel değerlerimize bağlılığımızı sürdürdük. Ürünlerimiz, süreçlerimiz ve topluma katkılarımızla daha sürdürülebilir bir dünya için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu durum, sera gazı emisyonlarımızı 2045 yılına kadar yüzde 90 oranında azaltmayı hedefleyen net sıfır yol haritamıza da yansımaktadır” dedi.

İKLİMİN KORUNMASINA YÖNELİK YENİ HEDEFLER

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Henkel, 2017 baz yılına kıyasla üretimde bir ton ürün başına düşen karbondioksit emisyonlarını yüzde 64 oranında azalttı ve enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklardan tedarik edilen enerjinin oranını yüzde 47'ye çıkardı.

Henkel ayrıca geçen yıl, daha önceki iklim hedeflerine kıyasla değer zincirinin daha büyük bir bölümünü kapsayan 'Net Sıfır Hedefleri' belirledi. Şirket, 2045 yılına kadar mutlak Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmayı hedefliyor. Kısa vadeli iklim hedefleri doğrultusunda Henkel, 2030 yılına kadar (2021 yılına kıyasla) mutlak Kapsam 1 ve 2 sera gazı (GHG) emisyonlarını yüzde 42, mutlak Kapsam 3 sera gazı (GHG) emisyonlarını ise yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ ÇÖZÜMLERİ

Henkel, tüketici ürünlerinin ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastiğin payını daha da artırarak yüzde 25'e yükseltti. Şirket bu yılın sonuna kadar bu oranın yüzde 30'a ulaşmasını hedefliyor. Henkel ayrıca, tüketici ürünleri ambalajlarının tamamını geri dönüştürülebilir şekilde tasarlamayı da hedefliyor. 2024 yılı sonunda ise bu oran yüzde 89'a ulaştı.

EŞİT FIRSATLAR VE ADİL ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çeşitlilik ve eşitlik alanında bir kilometre taşı da şirketin dünya genelinde 47 bin çalışanının tamamı için uygulamaya aldığı cinsiyetten bağımsız ebeveyn izni programı oldu. Program en az sekiz haftalık ücretli ebeveyn iznini güvence altına alıyor, ayrıca evlat edinilmiş ya da koruyucu aileye verilmiş çocuklar, bekar ebeveynler de dahil olmak üzere tüm aile yapıları için geçerli. Programa yönelik geri bildirimlerin çok olumlu olmasının yanı sıra, dünya genelinde ebeveyn izni kullanan çalışan sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttı.

Buna ek olarak Henkel, yönetici pozisyonundaki kadın oranını yüzde 42'ye çıkarmayı da başardı.