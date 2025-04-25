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Howden Türkiye, İFM’de bölge üssünü kurdu

Howden Türkiye, İstanbul’daki ikinci, Türkiye genelindeki yedinci ofisini finans dünyasında önemli bir merkez haline gelen İstanbul Finans Merkezi’nde açtı. dönüşümüne katkı sağlama vizyonunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

25 Nisan 2025 | 15:32
Howden Türkiye, İFM’de bölge üssünü kurdu

Türkiye’nin sigorta brokerlerinden biri olan Howden Türkiye, İstanbul’daki ikinci, Türkiye genelindeki yedinci ofisini finans dünyasında önemli bir merkez haline gelen İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) açtı. 

Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, Türkiye'ye 2012 senesinde bir start-up brokera yatırımla girdiklerini, 5 senede pazardan ufak bir pay almalarının ardından 2018 senesinde ciddi bir yatırım hamlesiyle lider oyunculardan biri haline geldiklerini belirtti. Halihazırda 4 binin üzerinde müşteri, 7 şube ve yaklaşık 250 çalışanla Türkiye'nin en büyük sigorta brokerlerinden bir tanesi olduklarını kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin Howden içerisinde çok kuvvetli ve güzel bir hikaye yazdığını ifade etti. 

Türkiye'ye hep güvendiklerini ve bu güvenlerinde haklı çıktıklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin istikrarının ve kuvvetli jeopolitik konumunun ülkemizin bir cazibe merkezi olacağını gösterdiğini iletti. Yılmaz, "İFM'de yaptığımız bu açılış, sadece yeni bir ofisin değil aynı zamanda Howden Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak konumlandığının ve Türkiye’nin finans ve sigorta sektöründeki dönüşümüne katkı sağlama vizyonumuzun bir göstergesidir" dedi. 

‘ÇEVRE BÖLGELERE HİZMET İHRACATINA BAŞLIYORUZ’

İstanbul Finans Merkezi'ni kullanarak Türkiye ve çevresindeki ülkelere daha iyi hizmet sunmak istediklerinin altını çizen Yılmaz, "Bu bölgeler arasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkanlar, hatta son dönemde Kuzey Ortadoğu ve Suriye gibi bölgeler de bulunuyor. Buradaki vizyonumuz; İstanbul Finans Merkezi’ndeki uzmanlığımızı kullanarak bölge ülkelerine sigorta hizmeti ihraç etmek" dedi.

‘TÜRKİYE'Yİ BÖLGESEL MERKEZ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Howden Avrupa CEO’su Luigi Sturani de Türkiye'deki yeni yatırım hedefleri doğrultusunda yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Türkiye’yi bölgesel anlamda bir merkez haline getirmek istediklerini vurgulayan Sturani, grubun genel stratejisinin hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğini daha ileriye taşımak amacıyla yerelleşmeye odaklandığını ifade etti.

Türkiye’nin, coğrafyalar arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirten Sturani, İstanbul Finans Merkezi gibi projelerin de uluslararası yeteneklerin ve yeni şirketlerin ülkeye çekilmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi. Sturani, “Orta Asya'dan Balkanlar’a ve Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hizmet sunabilmek için Türkiye, bizim için ideal bir merkez konumunda. Bu hedef doğrultusunda yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
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