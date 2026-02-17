TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı? Sakarya TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Sakarya kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Noter huzurunda tamamlanan çekilişle birlikte Sakarya genelinde ev sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek isimler netleşti.
Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelinde hız kazanan kura maratonunda bugün (17 Şubat 2026 Salı) sıra Sakarya’daydı. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplam 6.633 sosyal konutun asil ve yedek hak sahipleri resmen belirlendi.
Sakarya TOKİ Sonuç Sorgulama Kanalları
e-Devlet Üzerinden: En hızlı yöntemdir. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu anında görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr veya talep.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Sakarya için yayımlanan PDF isim listelerini (ilçe ilçe ayrılmış şekilde) indirip kontrol edebilirsiniz.
Canlı Yayın Kaydı: TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki bugünkü yayın kaydını izleyerek isminizin okunup okunmadığını teyit edebilirsiniz.
Sakarya Konut Dağılımı (6.633 Konut)
Sakarya genelindeki konutlar, ilçe ihtiyaçlarına göre şu şekilde dağıtılmıştır:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan)
|4.000
|Akyazı
|1.000
|Hendek
|400
|Söğütlü
|400
|Ferizli
|250
|Geyve, Pamukova, Taraklı
|150'şer
|Karasu
|133
Kurada Çıkmayanlar İçin Ücret İadesi
Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları bedelleri geri alabilirler:
Tarih: Çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra (yani 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren).
Yöntem: Başvuru yaptığınız bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) ATM'leri ya da internet şubeleri üzerinden iade talebinde bulunabilirsiniz.
TOKİ KURA TAKVİMİ 16-22 ŞUBAT
16 Şubat Pazartesi Eskişehir - Karaman
17 Şubat Salı Konya - Sakarya
18 Şubat Çarşamba Mersin - Kırklareli
19 Şubat Perşembe Diyarbakır
20 Şubat Cuma Adana - Çanakkale - Gaziantep
21 Şubat Cumartesi Bursa