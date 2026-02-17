ARA
  TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? Konya TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? Konya TOKİ kura sonucu sorgulama

Konya’da binlerce vatandaşın "İlk Evim" hayaliyle beklediği 15.200 konutluk dev projenin kura çekimi, bugün (17 Şubat 2026 Salı) saat 11:00 itibarıyla Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi’nde noter huzurunda başladı. Peki TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? Konya TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? Konya TOKİ kura sonucu sorgulama

Konya’da binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği 15 bin 200 konutluk dev projenin kura çekimi, bugün (17 Şubat 2026) Selçuklu Kongre Merkezi'nde noter huzurunda tamamlandı. 

Konya’da binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 15 bin 200 konutluk dev kura çekimi, bugün (17 Şubat 2026 Salı) saat 11:30 itibarıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Konya tarihinin en büyük konut hamlelerinden biri olan bu süreçte, asil ve yedek hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Konya merkez ve ilçelerini kapsayan bu geniş çaplı organizasyonun ardından, hak sahipleri için sorgulama ekranları erişime açıldı.

 

Sonuçlar Nasıl ve Nereden Sorgulanır?

Noter denetimindeki çekiliş tamamlandığı için isim listeleri dijital platformlara yüklenmiş durumdadır:

e-Devlet Üzerinden: En hızlı sonuç için e-Devlet’e giriş yaparak "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama" sekmesini kullanabilirsiniz. T.C. kimlik numaranızla asil, yedek veya hak sahibi olamadığınıza dair bilgiyi anlık görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden Konya için yayımlanan sıralı tam listeye (PDF) ulaşarak adınızı kontrol edebilirsiniz.

Canlı Yayın Kaydı: İsimlerin okunuşunu tekrar izlemek isterseniz, TOKİ'nin resmi YouTube hesabındaki canlı yayın kaydını geriye sararak takip edebilirsiniz.

Ücret İadesi ve Banka Süreçleri

Kurada ismi çıkmayan adaylar için iade süreci, belirtilen bankalar üzerinden şu şekilde işleyecek:

Ziraat Bankası: İade talebinizi Ziraat Mobil üzerinden kolayca iletebilirsiniz. Başvuru bedelleri, çekilişten 5 iş günü sonra (24 Şubat Salı itibarıyla) iade edilmeye başlanacaktır.

Halkbank ve Emlak Katılım: Bu bankalar üzerinden ödeme yapanlar, bankaların resmi web sitelerinde oluşturulan "TOKİ İade Sorgulama" ekranlarını kullanarak taleplerini oluşturabilirler.

Bu Haftanın Diğer Kura Takvimi

Konya ile eş zamanlı olarak devam eden kura maratonunda önümüzdeki günlerin programı ise şöyle:

18 Şubat Çarşamba: Mersin ve Kırklareli

19 Şubat Perşembe: Diyarbakır

20 Şubat Cuma: Adana ve Gaziantep
