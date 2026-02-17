TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? Konya TOKİ kura sonucu sorgulama

Konya’da binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 15 bin 200 konutluk dev kura çekimi, bugün (17 Şubat 2026 Salı) saat 11:30 itibarıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Konya tarihinin en büyük konut hamlelerinden biri olan bu süreçte, asil ve yedek hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Konya merkez ve ilçelerini kapsayan bu geniş çaplı organizasyonun ardından, hak sahipleri için sorgulama ekranları erişime açıldı.