BMW’nin "Yeni Sınıf" Dönemi Türkiye’de Başlıyor: Yeni iX3 İçin Geri Sayım

Yeni BMW iX3 50 xDrive, Türkiye’deki kullanıcılar için stratejik bir hamleyle geliyor. Araç, 160 kW (218 beygir) güç üreten motoru sayesinde %55’lik ÖTV dilimine girerek rakiplerine karşı önemli bir fiyat avantajı elde ediyor. M Sport tasarım paketiyle zenginleştirilen bu teknoloji harikasının Türkiye başlangıç fiyatı 6.469.600 TL olarak açıklandı. BMW’nin dijital platformu üzerinden konfigüre edilebilen araçlar için ilk teslimatların ise bahar aylarında, yani Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.