BMW’nin "Yeni Sınıf" Dönemi Türkiye’de Başlıyor: Yeni iX3 İçin Geri Sayım

Markanın gelecek tasarım dilini ve teknolojik omurgasını temsil eden bu özel model, 16 Şubat itibarıyla Borusan Otomotiv kanalıyla ön talebe açıldı. Türkiye’ye özel olarak optimize edilen motor seçeneği ve sunduğu radikal menzil değerleriyle dikkat çeken model, lüks elektrikli SUV segmentinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.
1 Türkiye’ye Özel Vergi Avantajı ve Fiyatlandırma
Yeni BMW iX3 50 xDrive, Türkiye’deki kullanıcılar için stratejik bir hamleyle geliyor. Araç, 160 kW (218 beygir) güç üreten motoru sayesinde %55’lik ÖTV dilimine girerek rakiplerine karşı önemli bir fiyat avantajı elde ediyor. M Sport tasarım paketiyle zenginleştirilen bu teknoloji harikasının Türkiye başlangıç fiyatı 6.469.600 TL olarak açıklandı. BMW’nin dijital platformu üzerinden konfigüre edilebilen araçlar için ilk teslimatların ise bahar aylarında, yani Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2 Menzil: 805 Kilometre
Aracın kalbinde yer alan altıncı nesil BMW eDrive teknolojisi, elektrikli mobiliteye dair "menzil kaygısını" tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor.
108,7 kWsa kapasiteli devasa bataryasıyla tek şarjla 805 kilometreye kadar yol kat edebilen yeni iX3, aynı zamanda şarj hızıyla da ezber bozuyor. 400 kW DC ultra hızlı şarj desteği sayesinde, uygun istasyonlarda sadece 10 dakikalık bir dolumla 372 kilometrelik menzil kazanabiliyor.
Ayrıca dört tekerlekten çekiş sağlayan xDrive mimarisi, 610 Nm tork ile birleşerek hem şehir içinde hem de zorlu yol koşullarında üstün bir performans sergiliyor.
5 Kokpitte Geleceğin Yansıması: Panoramic iDrive
Yeni iX3’ün iç mekanı, "minimalizm ve dijitalleşme" teması üzerine inşa edilmiş. Klasik gösterge panellerinin yerini alan BMW Panoramic Vision, ön camın alt kısmını uçtan uca bir veri ekranına dönüştürerek sürücünün gözünü yoldan ayırmadan tüm bilgilere erişmesini sağlıyor.
Buna eşlik eden 3D Head-Up Display ve akıllı "İşletim Sistemi X", otomobili adeta tekerlekli bir akıllı cihaza dönüştürüyor. Araçta standart olarak sunulan ısı yalıtımlı panoramik cam tavan, masaj özellikli koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi gibi detaylar ise markanın premium kimliğini her noktada hissettiriyor.
7 Tasarımda Sade ve Zamansız Dokunuş
Dış tasarımda Neue Klasse felsefesinin bir getirisi olarak son derece yalın ve aerodinamik çizgiler hakim. Işıklı "Iconic Glow" böbrek ızgaraları ve gövdeyle bütünleşik kapı kolları, otomobilin modern silüetini desteklerken sürtünme katsayısını düşürerek verimliliğe katkı sağlıyor.
Yeni iX3, sadece çevreci bir SUV değil, aynı zamanda V2L özelliği sayesinde dışarıya enerji verebilen mobil bir güç kaynağı olarak da kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya hazırlanıyor.