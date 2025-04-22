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Karadeniz Holding, toplumsal fayda yatırımlarını artıracak

Küresel olarak yönettiği toplumsal fayda çalışmalarını Tek Dünya Karadeniz Vakfı çatısı altında toplayan Karadeniz Holding, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerini önümüzdeki 10 yılda artırma kararı aldı.

22 Nisan 2025 | 16:25
Karadeniz Holding, toplumsal fayda yatırımlarını artıracak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük yüzer enerji santrali Powership filosuyla dünyanın farklı coğrafyalarında 16 ülkenin değişen oranlarda elektrik ihtiyacını karşılayan Karadeniz Holding, toplumsal fayda projelerini tek bir çatı altında topladığı Tek Dünya Karadeniz Vakfı’nın kuruluşunun ikinci yılını kutluyor. 

Geleceğin güçlü toplum ve sürdürülebilir bir gezegen ile güçleneceği hedefiyle hareket eden Tek Dünya Karadeniz Vakfı, kuruluş yıldönümünde hedef büyüttü.

Sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insani yardım alanlarında küresel ölçekte etki yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “Vakfımızın temeli, gölgede kalanların hayatlarını aydınlatmak için bir ışık yakmak, yollarını aydınlatmaktır. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ve güçlendirilmesine odaklanarak, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sadece idealler değil, herkes için gerçekler olduğu bir geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

“Bu amaçla Karadeniz Holding olarak, 2035 yılına kadar global ticari faaliyetlerimizin büyüklüğünü iki katına çıkarma kararı alırken sosyal çalışmalarımızda bu oranı üç kat artış olarak belirledik” diyen Harezi Yılmaz, “Toplumsal faydanın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Tek Dünya Karadeniz Vakfı ile coğrafi sınırları aşarak, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

55 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİYE BURS

Eğitimden enerjiye, kadınların güçlenmesinden afet dayanıklılığına kadar birçok alanda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu projeler geliştiren Tek Dünya Karadeniz Vakfı, bugüne kadar 55 binin üzerinde öğrenciye ulaşan burs ve destek programlarıyla, özellikle kız çocuklarının mezun olana kadar eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlıyor. Girl Power projesiyle faaliyet gösterilen ülkelerde eğitimden uzak kalma riski taşıyan kız çocukları güvence altına alınıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Türkiye’de ÇATOM iş birliğiyle kadınlara mesleki eğitim sunulurken, Dünya Bankası ortaklığıyla Afrika’da enerji sektöründe kadın temsili artırılıyor. Karadeniz Holding, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde özellikle öksüz ve yoksul çocukların barınma, temiz su ve enerji ihtiyaçları karşılıyor.

Vakfın kuruluş yıldönümü olan 22 Nisan aynı zamanda da Dünya Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından kutlanıyor. 

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Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
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