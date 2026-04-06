Kaspersky 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

2025 yılında Kaspersky’nin iş gelişimi, siber tehdit ortamının sürekli evrim geçirdiği bir dönemde ilerledi.

Şirketin günlük olarak tespit ettiği zararlı dosya sayısı ortalama 500 bine ulaştı. Bu süreçte Kaspersky, bireylerden küresel ölçekli kurumlara kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden kapsamlı koruma sağlamak amacıyla siber güvenlik ürün portföyünü geliştirmeyi sürdürdü; yıl boyunca 560’tan fazla ürün güncellemesi ve yeni sürüm yayımladı.



Şirket, son yıllarda güçlenen B2B ivmesini 2025’te de korudu. B2B ürün portföyü satışları yıllık bazda %16 artış gösterdi. Kurumsal segmentte %21, küçük ve orta ölçekli işletmeler segmentinde ise %7 büyüme kaydedildi. Geleneksel uç nokta (endpoint) çözümlerinin ötesinde altyapıyı korumaya yönelik geliştirilen “non-endpoint” çözümler, %29 büyüme ile dikkat çekerken, endpoint çözümlerinde büyüme %1 seviyesinde gerçekleşti.



2024’ün başında tanıtılan ve gerçek zamanlı koruma, tehdit görünürlüğü, inceleme ve müdahale kabiliyetlerini EDR ve XDR seviyesinde sunan amiral gemisi B2B ürün serisi Kaspersky Next, yıllık %158 büyüme kaydetti. 2025 yılında bu ürün ailesi, özellikle KOBİ’lere yönelik geliştirilen Kaspersky Next XDR Optimum ve Kaspersky Next MXDR Optimum çözümleriyle genişletildi.



Şirketin stratejik kurumsal ürünleri de güçlü performans sergilemeye devam etti. Yapay zekâ destekli yeni nesil Kaspersky SIEM çözümü; DLL hijacking tespiti için geliştirilen yapay zekâ yetkinlikleri, özel UEBA kural seti ve Kaspersky Digital Footprint Intelligence ile Managed Detection and Response entegrasyonları sayesinde %30 büyüme gösterdi. Frost & Sullivan tarafından liderliği teyit edilen Kaspersky Threat Intelligence ise %18 büyüdü.



Endüstriyel sektörlerde süregelen yüksek siber riskler, bilgi ve operasyonel teknolojilerin (OT) korunmasına yönelik talebi canlı tutmaya devam etti. Kritik OT ekipmanları, varlıkları ve ağları korumak üzere geliştirilen Kaspersky Industrial CyberSecurity çözümü, %25 büyüme kaydetti. Kaspersky, 10 yılı aşkın süredir OT güvenliği alanına yatırım yaparak bu alandaki en olgun çözümlerden birini sunan öncü şirketlerden biri konumunda bulunuyor.



Küresel ölçekte kurumların bilgi güvenliği alanında insan kaynağı yetersizliği yaşamaya devam etmesi, siber güvenlik süreçlerinin dış kaynak kullanımıyla yönetilmesine olan ilgiyi artırdı. Bu doğrultuda yönetilen güvenlik hizmetlerine olan talep güçlü seyrini sürdürürken, Kaspersky Managed Detection and Response çözümünün satışları 2025 yılında %90 artarak neredeyse iki katına çıktı.



Kaspersky, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürerek yenilikçi ürün portföyünü genişletti. Performans, operasyonel verimlilik ve güvenlik açısından geliştirilmiş yeni Kaspersky Thin Client çözümü pazara sunuldu ve ilk satışlarını gerçekleştirdi. KasperskyOS tabanlı ürünlerin** toplam satışları ise %85 artış gösterdi.



B2C tarafında ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle satışlar yıllık bazda %3 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi. Buna rağmen, iş ortamının daha elverişli olduğu bölgelerde büyüme devam etti. Orta Doğu’da %11, Rusya ve BDT ülkelerinde %16 büyüme kaydedilerek şirket tarihinin en güçlü performanslarından biri elde edildi. Asya-Pasifik bölgesinde ise yeni müşteri kazanımı %19 artarak dikkat çekici bir ivme yakaladı.



B2C iş kolu ayrıca önemli bir eşiği daha geride bırakarak 2025 yılında 70 milyon benzersiz kullanıcıya ulaştı; abonelik tabanlı kullanıcı sayısı ise %4 arttı. Şirket, ürünlerini yeni pazarlara sunmayı sürdürürken Kaspersky Who Calls çözümünü Latin Amerika’nın kuzey ve güney bölgeleri ile Brezilya’da kullanıma açtı. Ayrıca gezginlere yönelik bağlantı çözümü Kaspersky eSIM Store ile yeni bir pazar segmentine giriş yaptı.



Kaspersky eSIM Store, şirketin kullanıcıların modern bağlantı ihtiyaçlarını kapsayan tüketici ürünleri portföyünü tamamlayarak dünya genelinde güvenli ve kesintisiz dijital bağlantı deneyimi sunma hedefini güçlendirdi. Kaspersky VPN Secure Connection ve Kaspersky Premium gibi çözümler, yüksek hız performansı ve üstün zararlı yazılım koruması alanındaki liderliğini sürdürerek kullanıcıların güvenini pekiştirdi.



Kaspersky’nin kurucusu ve CEO’su Eugene Kaspersky, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Elde ettiğimiz iş sonuçları, stratejimizin gücünü açıkça ortaya koyuyor. Zorlu koşullara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Öncelikli alanlarımızın tamamında istikrarlı performans sergileyerek Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Latin Amerika dahil birçok bölgede büyümeyi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de insan kaynağımıza, ürünlerimize, teknolojilerimize ve iş geliştirme faaliyetlerimize yatırım yaparak yeni fırsatları değerlendirmeyi ve büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz.’’



Kaspersky, küresel ölçekte iş geliştirme açısından elverişli bölgelerde yatırımlarını sürdürdü. 2025 yılında Vietnam’da yeni bir ofis açan şirket, Güneydoğu Asya’daki büyümeyi desteklemek üzere yeni bir genel müdür atadı. Ayrıca Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki yerel ekiplerini güçlendirerek toplam çalışan sayısını 5.500’ün üzerine çıkardı.