Kentsel dönüşüm kredisinin detayları belli oldu: Hangi illerde geçerli, kimler yararlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı 3 milyon TL’ye kadar kentsel dönüşüm desteği gündemdeki yerini koruyor. Destek paketinin kapsamı ve detayları merak edilirken, hangi illerde geçerli olacağı, başvuru şartları ve kredi koşulları araştırılıyor. Peki, faiz desteğinden kimler yararlanabilecek? Başvurular başladı mı?
1 Kentsel dönüşüm kredisi nedir?
Bakan Kurum’un açıklamasına göre, İstanbul’da ev ve iş yerlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" (İADŞP) çerçevesinde 3 milyon TL’ye kadar kredi desteğinden yararlanabilecek.
2 Kentsel dönüşüm kredisinin detayları
Proje kapsamında İstanbul’da, Dünya Bankası desteğiyle ilk yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL’ye kadar kredi finansmanı sunulacak.
3 Destek paketi hangi illerde geçerli olacak?
Kentsel dönüşüme yönelik yeni destek paketi kapsamında 3 milyon TL’ye kadar finansman sağlanacak. İlk yıl geri ödemesiz, yüzde 0,69 faiz oranı ve 180 ay vade ile sunulan destek, ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ’da hayata geçirilecek.
4 Kentsel dönüşüm kredisinden kimler yararlanacak?
- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, kendisi ve hanehalkı üyeleri adına riskli yapıdaki bağımsız bölüm dışında tapuda kayıtlı başka bir konutu bulunmayan malikler bu kapsamda değerlendirilecek.
- Hane geliri belirli bir seviyenin altında olan orta ve düşük gelir grubundaki vatandaşlar destekten yararlanabilecek.
- Şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli bireyler ya da bu kişilere bakmakla yükümlü hanehalkı reislerinin bulunduğu haneler ile kadın hanehalkı reisinin bulunduğu aileler kapsamda yer alacak.
- Enerji verimliliği kapsamında ise A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı belgeye sahip yapılar için ise yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak.
- Dört kategorinin tamamını sağlayanlar toplamda yüzde 1,25’e varan faiz indiriminden yararlanabilecek.
5 Kredi şartları neler?
Kredi başvuru için şartlar şöyle sıralandı:
- Açık, devam eden icra kaydı olmamalı,
- Açık, devam eden takip kaydı olmamalı,
- Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı,
- Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı %70 aşmamalı.
6 Destek paketi başvuruları başladı mı?
Destek paketi kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da başvuru süreci başladı.
Başvurular, proje kapsamına dahil illerde bulunan irtibat ofisleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. İrtibat ofislerine ilişkin detaylı bilgilere ise "kentseldirenclilik.csb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebiliyor.
7 Başvurular nasıl yapılacak?
Destek paketine başvuracak adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:
Sözleşme
Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşacak. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekecek. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekleyecek.
Müteahhit başvurusu
Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükleyecek, projeyi kaydedecek ve Başkanlık onayına gönderecek.
Vatandaş başvurusu
Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlayacak. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunacak.