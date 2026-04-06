Opel’den KOBİ’lere özel Nisan indirimi: Hem binek hem ticari modellerde fırsatlar var

Opel, Nisan ayına özel hazırladığı kampanya ile binek ve SUV modellerinde avantajlı kredi olanaklarını duyurdu. Marka, hafif ticari araç segmentinde ise KOBİ’lere yönelik özel finansal çözümler ve nakit indirim alternatifleri sunarak girişimcilere destek olmaya devam ediyor.
1 0 faizli kredi imkanı da var
2 Dizel motor seçeneği ile de satışa sunuluyor
Opel, nisan ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, manuel şanzımanlı Edition modelinde nisan ayında 150 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli krediyle sunulurken, diğer tüm versiyonları ise 300 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Dizel motor seçeneği ile de satışa sunulan Opel Astra, tüzel müşteriler için 300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. 48V hibrit teknolojisine sahip Frontera Hybrid , elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor ve 300 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği sunuyor. Frontera, hem hibrit hem de elektrikli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Sportif dış tasarım hatları, Opel Vizörü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland Hybrid ise tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı ile dikkat çekiyor.
3 Elektrikli Opel modellerinde 0 faiz fırsatları Nisan ayında da devam ediyor
Opel, avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Yüzde 100 elektrikli Frontera Elektrik modelinde de 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya nakit indirim olanağı bulunuyor. Corsa Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri GS donanım seviyesiyle müşterilere sunuluyor.
4 Opel’den ticareti kolaylaştıran 0 faizli kredi imkânları
“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin ve ticaretle uğraşan herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Opel, hafif ticari modellerde ayrıcalıklı kredi ve finansman kullanılmadığı takdirde nakit alımlarda indirim seçeneğinin yanında KOBİ’lere özel sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla Zafira, 600 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi imkânlarıyla veya nakit indirim seçeneği ile satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo’nun Essential AT8 & Edition & Ultimate donanımları ve de Combo Cargo’da 600 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya nakit indirim seçeneği ile sunuluyor. Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 5.3 m³ hacmindeki standart Ultimate versiyonlarında 600 bin TL kredi için 12 ay vade ve 0 faizli kredi, daha geniş 6.1 m³ hacmindeki uzun Ultimate XL versiyonlarında ise 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanaklarıyla veya nakit indirim seçeneği ile showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile sunuluyor. Ayrıca Movano Minibüs modelinde nisan ayına özel 600 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunurken, Movano 3.5 ton versiyonunda 750 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
Opel, nisan ayına özel kampanya fırsatlarının yanı sıra müşterilerine farklı ve esnek ödeme çözümleri de sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini cesur ve yalın tasarımlarla buluşturduğu binek modelleriyle Opel, nisan ayında tüm otomobil tutkunlarını showroomlarına bekliyor.