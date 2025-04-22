Kız çocuklarının eğitimi için 2 milyon euronun üzerinde yatırım

Allianz Türkiye, Koruncuk Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiği Bir Kız Gelecek kurumsal sosyal sorumluluk projesini bir adım ileri taşıyor.

Pek çok katmandan oluşan programın “Kurum Odağı” kapsamında, Koruncuk Vakfı’nın kapasitesini artırmak amacıyla İstanbul Arnavutköy Bolluca’da inşa edilecek yeni yurt binasının temelleri atıldı.

Temel atma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, Arnavutköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ve çok sayıda konuk katıldı.

KORUNCUK VAKFI DAHA FAZLA KIZ ÇOCUĞUNA YUVA OLACAK

Koruncuk Vakfı’nın İstanbul Arnavutköy’de bulunan Bolluca tesislerinde konumlanacak bina, toplamda 2 bin 230 metrekarelik bir alana sahip olacak. Bu alanın içinde kız çocuklarının kalacağı odalar, sosyal alanlar, dinlenme alanları, kütüphane ve yemekhane gibi bölümler yer alacak. Vakfın hizmet verdiği diğer kız öğrenci yurtlarında olduğu gibi yeni binada da sosyoekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler ile çocuklara barınma, eğitime erişim, sosyokültürel aktiviteler ve danışmanlık gibi pek çok hizmet de sunulacak. Bir Kız Gelecek programının misyonu kapsamında, yeni yurt binası ile Koruncuk Vakfı’nın mevcut kapasitesinin artırılması ve daha fazla kız çocuğuna yuva olması hedefleniyor.

2 MİLYON EUROYU AŞAN YATIRIM

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum olarak 102 yıldır sürdürülebilir kalkınma için toplumsal refahı artıran projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Bir Kız Gelecek programı da Türkiye’nin Allianz’ı olarak gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla onları geleceğe hazırlamak için yaptığımız önemli toplumsal yatırımlardan biri. Programımızın özünde sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde nitelikle eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önem yatıyor. Bu yaklaşımla, 2016 yılından bu yana birlikte yol aldığımız, destekçisi olduğumuz Koruncuk Vakfı ile olan iş birliğimizi, 100’üncü yılımızda “Bir Kız Gelecek” programıyla bir adım öteye taşıdık. Uzun soluklu ve pek çok katmandan oluşan Bir Kız Gelecek programının “Kurum Odağı” katmanında Koruncuk Vakfı’nın daha fazla kız çocuğuna yuva olabilmesi için harekete geçiyoruz. Allianz Grubu’nun da kıymetli desteğiyle, toplamda 2 milyon euronun üzerinde bir yatırımla bugün temellerini attığımız yeni binayla birlikte daha fazla çocuğumuzun Koruncuk bünyesinde güvenle yaşamasına ve eğitim görmesine desteğimizi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘KORUNCUK KIZLARININ YAŞAM BOYU DESTEKÇİSİYİZ’

“Allianz, Türkiye’nin yarınları için çalışır” mottosuyla Koruncuk kızlarının yaşam boyu destekçisi olacaklarını söyleyen Gürkan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir Kız Gelecek programımızın insan odağı katmanında 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklarımızı önceliklendirdik ve deprem bölgelerinden 25 kız çocuğumuzu Koruncuk Vakfı bünyesine kattık. Programın “Üniversite Odağı” katmanında ise üniversiteyi kazanan tüm Koruncuk kızlarına üniversite öğrenimleri boyunca burs desteği sağlıyoruz. Şu an için 35 kızımız eğitim bursundan yararlanıyor. ‘Gelişim ve İstihdam Odağı’ katmanında ise Koruncuk kızlarının meslek sahibi olabilmelerine ve eğitim hayatından sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Allianz çalışanlarından oluşan mentörlerimiz, üniversiteli Koruncuk kızlarına kariyer, akademik, profesyonel veya kişisel gelişim konularında rehberlik ediyor. Geçen yıl 15 kızımız mentörlük programına dahil oldu. Ayrıca Koruncuk kızlarına liseden sonra mesleki eğitimler veriyor, staj programlarımızda özel kontenjan ayırıyor, şirketimizde ya da dağıtım kanallarımız bünyesinde istihdam imkânı yaratıyoruz. Çocuklarımızın kendine güvenen, başarılı, topluma ve ülkemize faydalı bireyler olmasına desteğimizi sunmaktan onur duyuyoruz.”

‘SICAK BİR YUVA OLACAK’

Sadece bir yapının değil, aynı zamanda umutların ve güçlü yarınların da temelini hep birlikte inşa ettiklerini söyleyen Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise “Bu yurt, kız çocuklarımızın güvenle uyuyacağı odaları, derslerine odaklanacakları sessiz köşeleri ve geleceğe dair hayaller kuracakları sıcak bir yuva olacak. Ve biliyoruz ki, bu yuvada filizlenecek her hayal, sadece bir çocuğun değil, bir toplumun da dönüşümüne katkı sağlayacak. Temelini attığımız bu yapı, özellikle 6 Şubat 2023’te yaşadığımız ve hepimizi derinden etkileyen büyük depremin ardından, bölgeden gelen kız çocuklarına öncelikli olarak hizmet verecek. Allianz Türkiye ile yürüttüğümüz bu değerli iş birliği, yalnızca bir sponsorluk değil; insan odaklı, uzun soluklu ve bir dayanışmanın ifadesidir. Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, bir toplumun kaderini değiştirmektir. Hep birlikte daha fazla kız çocuğunun eğitimle güçlenmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağız” dedi.