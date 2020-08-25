Son üç yılda yaptığı satın almalarla dikkat çeken Kordsa, en son Amerika’da yaptığı 300 milyon dolarlık satın almanın ardından inorganik büyümeye Avrupa’da devam etmeyi planlıyor. Şirket, Avrupa’da yapacağı yatırımla Airbus’un tedarikçisi olmayı hedefliyor.

SİBEL ATİK

satik@ekonomist.com.tr

09-22 Ağustos 2020 tarihli sayıdan

Türkiye, ABD, Brezilya, Tayland ve Endonezya olmak üzere toplam beş ülkede 12 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Kordsa, inorganik büyümeyle üretimde Avrupa’ya da açılacak. Yaklaşık 4 bin 500 çalışanla, lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit alanında yenilikçi, katma değerli ve sürdürülebilir teknolojiler üretmek hedefiyle çalışan Kordsa, otomotivin yanı sıra havacılıkta da önemli bir tedarikçi.

ABD’de yaptığı yatırımla Boeing’in tedarik zincirinde yerini alan şirket, Avrupa’da yapacağı satın alma ile de Airbus’un tedarikçisi olmayı hedefliyor. Büyüme stratejisiyle coğrafi olarak yayılmaya devam edeceklerini aktaran Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Önümüzdeki beş yıllık süreçte büyümemizi Avrupa öncelikli sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuşuyor.

AYAK İZİNİ AVRUPA’DA TAŞIYACAK *

Şirket, 2018 yılında bünyesine kattığı uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleriyle faaliyet alanını genişletti.

Kuzey Amerika’daki kompozit varlığını güçlendiren şirket, en son yaptığı Axiom Materials satın almasıyla ikinci bir Kordsa yaratma hedefinin ilk aşamasını tamamladı. ABD’de yaptıkları 300 milyon dolarlık yatırımla bu ülkede 150 milyon dolar ciro yapan bir büyüklüğe eriştiklerini anlatan Çalışkan, Avrupa’da da otomotiv ve havacılık olmak üzere inorganik büyüme stratejisiyle hareket ettiklerini söylüyor.

Kompozitteki ayak izlerini Avrupa’ya da taşıyacaklarını dile getiren Çalışkan, “Airbus’un da tedarik zincirine girmek istiyoruz. Avrupa bölgesi otomotivde de güçlü bir üretici. Kompozit daha ziyade lüks ve elektrikli araçlarda kullanılıyor. O nedenle Avrupa’da üretim ana hedefimiz” diyor.

Pandemi sürecinde Kordsa’nın performansı ise yükselmeye devam etti. Covid-19 salgınının etkilerinin tüm dünyada hissedildiği 2020’nin ilk çeyreğinde Kordsa’nın cirosu yaklaşık 1,2 milyar TL, net kârı ise 59 milyon TL oldu. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi kârı ise 153 milyon TL olarak gerçekleşti.

Pandemi sürecinde tüm tesislerde aldıkları önlemlerle üretime devam ettiklerini belirten Ali Çalışkan, otomotiv ve havacılık sektöründe toparlanmanın zaman alacağını söylüyor.

MÜKEMMELİYET MERKEZİ AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ *

Kordsa, teknoloji liderliğini sürdürülebilir kılmak üzere kompozitte büyümeyi ana hedeflerinden biri olarak belirlerken AR-GE yatırımlarını merkezine aldı. Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle 2016 yılında kurulan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KTMM) kompozit alanında bir açılım yarattı.

Ali Çalışkan, bu merkezi şu sözlerle anlatıyor: “Kompozit teknolojileri konusunda dünyanın sayılı tesislerinden biri olan KTMM, bu alanda Avrupa’nın en büyüklerinden. Bu merkezde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik, üretim süreçlerinin tümü tek bir çatı altında gerçekleştiriliyor.

Kordsa olarak lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri olan üç ana iş kolundaki yetkinliklerimizin yanı sıra yeni nesil esnek elektronikler ve ileri mühendislik plastiği ürünlerinde yetkinliklerimizi geliştirerek dünyanın önde gelen malzeme şirketlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz.”