KYMCO İzmir’de motosiklet üretecek

Doğan Trend bünyesinde yer alan KYMCO, Türkiye’deki yeni yatırımını İzmir Kemalpaşa OSB’de hayata geçirdi.

Fabrikanın açılmasıyla yerli motosiklet üretiminin küresel ölçekteki rekabet gücünün de artırılması hedefleniyor. Bu sayede KYMCO, dünyada ilk defa bu seviyedeki kapsamlı üretim onayını, Doğan Trend’e verdi. KYMCO, bu yatırımla Türk motosiklet endüstrisinde küresel başarıya daha yakın hale gelecek olup Türkiye’den Avrupa’ya motosiklet ihracat hedefine de bir adım yaklaşmış olacak.

‘ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK’

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, fabrikanın sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda çevreye duyarlı üretim anlayışıyla da İzmir'e değer katacağını vurgulayarak, “KYMCO Fabrikası'nın üretime başlayacak olması, sadece şirketimiz için değil, Türkiye'nin motosiklet sektöründeki potansiyeli için de önemli bir adımdır. Kalite, sürdürülebilirlik ve inovasyon anlayışını her aşamada ön planda tutarak, yerel üretim kapasitemizi artırmayı ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz. KYMCO Fabrikası, bu hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir rol oynayacak. Ayrıca Türkiye'deki üretim gücünü artırarak hem yerel ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamakta ve çevre dostu üretim süreçleriyle de sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir adım atmaktadır. İzmir Kemalpaşa OSB sınırlarında üretime başlayan 5 bin metrekareye yakın bir alanda kurulu olan fabrika, tek vardiyada 20.000 adet üretim kapasitesine sahip olarak faaliyete başladı. Kısa vadede kapasitemizi 100.000 adete çıkararak milli istihdamda da anlamlı bir artış sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.