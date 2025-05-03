ARA
DOLAR
38,58
0,34%
DOLAR
EURO
43,58
0,38%
EURO
GRAM ALTIN
4020,42
0,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
9167,58
0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KYMCO İzmir’de motosiklet üretecek

Distribütörlüğünü Doğan Trend’in yaptığı Tayvanlı marka KYMCO, İzmir’de yeni fabrikasını kurdu. Yerli motosiklet üretiminin küresel ölçekteki rekabet gücünün arttırılması hedeflen fabrika, tek vardiyada 20 bin adetlik üretim kapasitesine sahip.

02 Mayıs 2025 | 13:07
KYMCO İzmir’de motosiklet üretecek

Doğan Trend bünyesinde yer alan KYMCO, Türkiye’deki yeni yatırımını İzmir Kemalpaşa OSB’de hayata geçirdi.

Fabrikanın açılmasıyla yerli motosiklet üretiminin küresel ölçekteki rekabet gücünün de artırılması hedefleniyor. Bu sayede KYMCO, dünyada ilk defa bu seviyedeki kapsamlı üretim onayını, Doğan Trend’e verdi. KYMCO, bu yatırımla Türk motosiklet endüstrisinde küresel başarıya daha yakın hale gelecek olup Türkiye’den Avrupa’ya motosiklet ihracat hedefine de bir adım yaklaşmış olacak.

‘ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK’

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, fabrikanın sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda çevreye duyarlı üretim anlayışıyla da İzmir'e değer katacağını vurgulayarak, “KYMCO Fabrikası'nın üretime başlayacak olması, sadece şirketimiz için değil, Türkiye'nin motosiklet sektöründeki potansiyeli için de önemli bir adımdır. Kalite, sürdürülebilirlik ve inovasyon anlayışını her aşamada ön planda tutarak, yerel üretim kapasitemizi artırmayı ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz. KYMCO Fabrikası, bu hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir rol oynayacak. Ayrıca Türkiye'deki üretim gücünü artırarak hem yerel ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamakta ve çevre dostu üretim süreçleriyle de sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir adım atmaktadır. İzmir Kemalpaşa OSB sınırlarında üretime başlayan 5 bin metrekareye yakın bir alanda kurulu olan fabrika, tek vardiyada 20.000 adet üretim kapasitesine sahip olarak faaliyete başladı. Kısa vadede kapasitemizi 100.000 adete çıkararak milli istihdamda da anlamlı bir artış sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4020,42 0,44%
  • ALTIN ONS 3241,55 0,11%
  • BIST 100 9167,58 0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,954 -0,307%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38185 -0,26704%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,75 1,3444%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,577 0,3358%
  • EURO/DOLAR 1,1304 0,1165%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5814 0,3824%
  • STERLIN/DOLAR 1,32695 -0,06402%
Borsa Haberleri
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL