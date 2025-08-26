Lenovo, ilk çeyrekte gelirini %22 artırdı

Küresel alanda 2025-2026 mali yılın ilk çeyreğine ait finansal rakamlarını açıklayan Lenovo, güçlü bir performans sergiledi. Tüm iş gruplarında yılın ilk çeyreğinde çift haneli büyüme kaydeden şirketin geliri %22 artış göstererek 18.8 milyar ABD doları, net kârı ise %108 seviyesinde yükselerek 505 milyon ABD dolarına çıktı.

Lenovo Türkiye, pazar liderliğini korudu

Global arenada büyümenin yanı sıra Lenovo, Türkiye’de de güçlü bir performans sergiledi. IDC (International Data Corporation) verilerine göre Lenovo Türkiye, mali yılın ilk çeyreğini toplam PC pazarında %25 pazar payı ile kapatarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Tüketici segmentinde %23,9 pazar payı ile güçlü konumunu korurken, kamu, büyük ve çok büyük ölçekli kurumsal segmentte ise %42,1 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Lenovo Türkiye aynı zamanda tablet pazarında da %15,5 pazar payı ile 2. sırada yer aldı.

Hibrit yapay zekâ vizyonu ve inovasyona yatırımlar artacak

Lenovo’nun PC iş kolunda, son 15 çeyrekteki en yüksek büyüme oranına ulaşırken %24,6 ile rekor pazar payına erişti. Şirketin çeşitlenen gelir yapısında PC dışı segmentlerin payı %47’ye yükseldi. Şirketin başarısının üç temel stratejik faktöre dayandığını vurgulayan Lenovo Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, hibrit yapay zeka stratejisi, inovasyona yapılan yatırımlar ve operasyonel mükemmelliğin bu yukarı yönlü ivmeyi sağladığını belirtti. Yang, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmeyi şöyle sürdürdü; “Lenovo olarak 2025-2026 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz rekor seviyedeki bu sonuçlar, rekabet gücümüzü koruma ve işimizi sürdürülebilir şekilde büyütme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bundan sonraki süreçte hibrit yapay zekâ stratejimizi daha da güçlendirerek kişisel ve kurumsal AI çözümlerinde yenilikçi adımlar atmaya, müşterilerimize değer yaratmaya ve paydaşlarımıza sürdürülebilir büyüme sunmaya devam edeceğiz.”

Lenovo’nun iş grupları da finansal sonuçlara güçlü katkılar sundu. Akıllı Cihazlar Grubu’nun (IDG) geliri %18 artışla 13,5 milyar ABD dolarına yükselirken, şirket PC pazarında %24,6’lık rekor payla küresel liderliğini pekiştirdi. Yapay zekalı PC satışlarının toplam mali veriler içindeki oranı ise %30’un üzerine çıktı. Altyapı Çözümleri Grubu (ISG) gelirini %36 artırarak 4,3 milyar ABD dolarına ulaştırdı; AI altyapısı gelirini ikiye katlayan grup, sıvı soğutma çözümlerinde de %30 büyüme kaydetti. Çözümler ve Hizmetler Grubu (SSG) ise %20’lik artışla 2,3 milyar ABD dolar gelir elde ederken, %22’nin üzerindeki faaliyet marjıyla Lenovo’nun en kârlı iş birimi olmayı sürdürdü ve TruScale hizmetlerine yönelik güçlü talepse bu başarının en önemli göstergesi oldu.

Lenovo, 2025 Haziran ayında yayımladığı ESG raporunda 2030 emisyon azaltım hedeflerine yönelik kaydettiği ilerlemeyi ve 2050’de net sıfır sera gazı salımı hedefini teyit etti. Döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilirlik hizmetleriyle öne çıkan Lenovo, EcoVadis Platin Madalya, MSCI AAA ESG Rating ve CDP A listesi gibi prestijli derecelendirmelerle ödüllendirildi.

Şirket ayrıca Gartner’ın Küresel Tedarik Zinciri Top 25 listesinde 8. sırada yer alırken, Temmuz 2025’te Fortune Global 500 listesinde 52 basamak yükselerek 196. sıraya çıktı. Teknoloji sektöründe 13. sırada konumlandı.