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McDonald's için 2020'den bu yana bir ilk

McDonald's, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin, ABD'deki aynı mağaza satışları ilk çeyrekte %3,6 oranında düştü. Bu rakam McDonald's'ın ABD'de, 2020'nin ikinci çeyreğinde Covid karantinaları sırasında yaşadığı %8,7'lik keskin düşüşten bu yana görülen en kötü düşüş oldu.

01 Mayıs 2025 | 18:32
Son Güncellenme: 01 Mayıs 2025 | 18:33
McDonald's için 2020'den bu yana bir ilk

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 3,6 azalarak 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. ABD basınına göre bu düşüş Bu düşüş, kötü hava koşulları ve enflasyon kaynaklı tüketici harcamalarındaki temkinliliğe bağlandı. CEO Chris Kempczinski, düşük ve orta gelirli tüketicilerin enflasyon ve ekonomik belirsizlik nedeniyle harcamalarını kıstığını söylüyor. Yüksek gelirli tüketiciler hala dışarıda yemek yiyor olsa da, harcamaları diğer gelir gruplarından gelen trafiğin azalmasını telafi etmeye yetmiyor.

Şirketin "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları da yüzde 1 azalırken, franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 arttı.

Şirketin geliri ve karı azaldı

McDonald's'ın geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 5,96 milyar dolara geriledi. Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı. McDonald's'ın net karı da ilk çeyrekte yüzde 3 azalışla 1,87 milyar dolara düştü. Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,66 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 2,60 dolara indi.

McDonald's CEO'su Kempczinski, belirsizliklere işaret etti

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, günümüz tüketicilerinin "belirsizlikle boğuştuğunu" belirtti. Kempczinski, "McDonald's, 70 yıllık inovasyon, liderlik ve kanıtlanmış çeviklik geçmişine sahip. Bunlar, en zorlu piyasa koşullarında bile yolumuzu bulabileceğimize ve pazar payı kazanabileceğimize dair bize güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

McDonald's, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle geçen yıllarda boykotların hedefi haline de gelmişti ve şirketin finansal sonuçları 2023'ün son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

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