Mega Metal'den bugün KAP'a "2024 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Tonaj Bazında Üretim ve Satış Miktarları Hakkında" açıklama yapıldı. KAP bildirimi şöyle: "Şirketimiz, Ocak-Mart 2024 periyodunda tonaj bazında, Şirket tarihinin en yüksek Ocak-Nisan dönemi üretim ve satış rakamlarına ulaşarak, daha önce 2023 yılında bu konuda kırılan rekorunu daha yukarıya taşımayı başarmıştır. *Şirket, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 15.737 ton üretim yapmış ve 14.681 ton tel satışı olarak gerçekleştirmişken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 17.048 ton üretim yapmış 16.081 ton tel satışı ile yeni rekorunu kırmayı başarmıştır"