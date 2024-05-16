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  • Mega Metal'dan (MEGMT) ocak-nisan dönemi üretim rakamlarına ilişkin açıklama

Mega Metal'dan (MEGMT) ocak-nisan dönemi üretim rakamlarına ilişkin açıklama

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (15 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde ocak-nisan ayına ilişkin üretim ve satış rakamlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

16 Mayıs 2024 | 09:49
Mega Metal'dan (MEGMT) ocak-nisan dönemi üretim rakamlarına ilişkin açıklama

Mega Metal'den bugün KAP'a "2024 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Tonaj Bazında Üretim ve Satış Miktarları Hakkında" açıklama yapıldı. KAP bildirimi şöyle: "Şirketimiz, Ocak-Mart 2024 periyodunda  tonaj bazında, Şirket tarihinin en yüksek Ocak-Nisan dönemi üretim ve satış rakamlarına ulaşarak, daha önce 2023 yılında bu konuda kırılan rekorunu  daha yukarıya taşımayı başarmıştır. *Şirket, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 15.737 ton üretim yapmış ve 14.681 ton tel satışı olarak gerçekleştirmişken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 17.048 ton üretim yapmış 16.081 ton tel satışı ile yeni rekorunu kırmayı başarmıştır"

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