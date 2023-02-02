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Meta 2022 son çeyrek rakamlarını açıkladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde elde ettiği 32,2 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

02 Şubat 2023 | 08:29
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Meta 2022 son çeyrek rakamlarını açıkladı

Meta, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 32,2 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in 4'üncü çeyreğinde 33,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geliri bu dönemde yaşanan düşüşe rağmen 31,5 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Meta'nın geliri 2022 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 azalarak 116,6 milyar dolara indi.

Şirketin kârı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 55 azaldı

Meta'nın net kârı da geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 55 azalışla 4,7 milyar dolara geriledi. Şirket, 2021'in son çeyreğinde 10,3 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

ABD'li teknoloji şirketinin 2022 yılında elde ettiği net kâr ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 41 azalarak 23,2 milyar dolara indi.

Şirketin 2021'in 4'üncü çeyreğinde 3,67 dolar olan hisse başına kârı da geçen yılın aynı döneminde 1,76 dolara düştü.

Facebook'un kullanıcı sayısında artış

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı ise bu dönemde artışını sürdürdü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, geçen yıl aralık itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 2 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 2 artışla 2,96 milyar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin uygulamalarındaki güçlü etkileşimden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu yılki yönetim temalarının "verimlilik yılı" olduğuna işaret eden Zuckerberg, daha güçlü ve çevik bir organizasyon olmaya odaklandıklarını ifade etti.

Öte yandan Meta'dan yapılan açıklamada, hisse geri alım yetkisinin 40 milyar dolar artırıldığı kaydedildi.

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