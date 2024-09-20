Picus Security, 45 milyon dolarlık yatırım aldı

Türk siber güvenlik şirketi Picus, otomatik sızma testi ve saldırı simülasyonunu birleştiren yeni bir siber güvenlik kategorisini şekillendirmek için Riverwood Capital liderliğindeki küresel ölçekli yatırım turunu tamamladı. Picus, 45 milyon dolarlık yeni yatırımla ürün inovasyonunu güçlendirmeyi ve dünya genelindeki operasyonlarını genişletmeyi planlıyor.

Riverwood Capital Ortağı ve Picus’un yeni Yönetim Kurulu Üyesi Joe De Pinho, Picus’un inovatif yaklaşımı sayesinde kuruluşların siber güvenlik risklerine karşı daha proaktif olmasını sağladığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Picus’un platformu, Sürekli Tehdit Maruziyeti Yönetimine yenilikçi ve açık bir yaklaşım getirerek, kuruluşların siber risklerini daha iyi anlamalarını ve tehdit aktörlerine karşı proaktif olmalarını sağlıyor. Picus’un otomatik sızma testlerini sürekli güvenlik doğrulamasıyla birleştirmesi, sadece bugün için bir oyun değiştirici olmakla kalmıyor; aynı zamanda işletmelerin gelecekte kendilerini nasıl koruyacaklarının da temelini oluşturuyor.”

“Bu başarı, Türk teknoloji sektörünün küresel gücünü gösteriyor”

Picus CEO’su ve Kurucu Ortağı Alper Memiş de, bu başarının Türk teknoloji ekosisteminin küresel gücünün bir göstergesi olduğunu belirterek; “Kuruluşlar, geleneksel zafiyet yönetimi uygulamalarından daha etkili bir yaklaşım arıyor ve önümüzdeki 12-18 ay içinde yeni maruziyet yönetimi teknolojilerini uygulamayı planlıyor. Güvenlik liderlerine, farklı siber güvenlik araçlarından toplanan güvenlik açığı, saldırı simülasyonu ve atak yüzeyi verilerini bir araya getirerek siber tehditlere maruziyetlerini değerlendirme ve doğrulama gücü vermekten gurur duyuyoruz. Siber İhlal ve Saldırı Simülasyonunun öncüsü ve şimdi de Ofansif Güvenlik Doğrulama alanının lideri olarak, müşterilerimizin güvenlik duruşlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Siber Tehdit Maruziyeti Yönetimi ve altındaki Ofansif Güvenlik Doğrulama kategorilerinin ortaya çıkış sürecini aktaran Memiş; “Kurumsal düzeyde siber güvenlik risklerini yönetmeye yönelik yeni bir yaklaşıma duyulan ihtiyaçtan doğdu. Bu yaklaşım, Sürekli Tehdit Maruziyeti Yönetimi (CTEM) konusundaki farkındalığın artmasıyla şekillendi. CTEM, siber güvenliğe daha ofansif bir bakış açısı getirmiştir. Birçok güvenlik ekibi, siber altyapıların, kuralların ve savunmaların sürekli doğrulamasının artık gerekli olduğunun farkına vararak, güvenlik duruşlarını iyileştirmek için bu yaklaşımı bir rehber olarak benimsemiştir” açıklamasında bulundu.

“Picus, Amerika pazarında 1 yılda 3 kat büyüyerek lider konumunu pekiştirdi”

Riverwood Capital’in Kurucu ve Yönetici Ortağı Francisco Alvarez-Demalde, yatırıma ilişkin şunları söyledi:

“Picus, yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle siber güvenliği yeniden şekillendiriyor. Bu yetenekler, şirketlerin güvenlik açıklarını daha verimli bir şekilde tespit etmelerine ve ele almalarına yardımcı oluyor. Picus’un Amerika pazarında sadece bir yılda 3 kat büyümesi, alanındaki lider konumunu pekiştiriyor. Alper ve Picus ekibiyle birlikte, işletmelerin gelişen tehditlerin her zaman bir adım önünde kalmasını sağlayan bir platformu inşa etmekten heyecan duyuyoruz.”