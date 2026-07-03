Rekabet Kurulu'ndan Haribo kararı: Rafların yüzde 30'u rakiplere ayrılacak

Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında geçici tedbir kararı aldı. Yeni düzenlemeyle, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında bulunan Haribo stantlarının belirli bir bölümü rakip markaların ürünlerine tahsis edilecek.

Haribo stantlarında yüzde 30 kuralı uygulanacak

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, geçici tedbir kararı yumuşak şeker pazarında oluşabilecek olası rekabet ihlallerini ve telafisi güç zararları önlemek amacıyla alındı.

Karar kapsamında, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında yer alan Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey düzlemde ve tek blok halinde stant hacminin yüzde 30'una karşılık gelen alan, ilgili satış noktasında standı bulunmayan rakip markaların yumuşak şeker ürünlerine ayrılacak.

Etiket zorunluluğu getirildi

Rakip ürünlere ayrılan bölümde, "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" ifadesini taşıyan bir etiketin bulundurulması da zorunlu olacak. Bu uygulama, Rekabet Kurulu'nun soruşturmaya ilişkin nihai kararını verene kadar geçerli olacak.

Bir ay içinde uygulanacak

Kurul, gerekçeli kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından Haribo'nun bir ay içinde söz konusu yükümlülükleri yerine getirmesini istedi. Şirketin, belirtilen sürenin sonunda uygulamanın hayata geçirildiğini Rekabet Kurumu'na belgelemesi gerekecek.

Yükümlülük yerine getirilmezse ceza uygulanacak

Rekabet Kurumu, geçici tedbir kararında yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde Haribo hakkında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulanmaya başlanmak ve bu sürenin sonunda Kurula tevsik edilmek üzere nihai karar verilinceye kadar, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında yer alan tüm Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey düzlemde ve tek blok halinde olmak koşuluyla, stant hacminin yüzde 30'una tekabül eden alanın 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır.' ibaresini içeren bir etiketle birlikte ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip marka ürünlere tahsis edilmesine yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde bahse konu kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirildiğinin Kuruma tevsik edilmesine, aksi durumda Haribo'ya idari para cezası uygulanmasına hükmedildi."

Öte yandan Kurum, Haribo hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında başlatılan soruşturmanın ise devam ettiğini açıkladı.