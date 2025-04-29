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Sinoz Kozmetik grup şirketleri tek çatı altında birleşti

2008 yılından bu yana cilt bakım alanında faaliyet gösteren yerli cilt bakım markası Sinoz Kozmetik, grup bünyesinde yer alan The Bath Factory, SNZ Kimya, Radyo Alaturka ve diğer tüm yatırımlarını Atayol Grup olarak tek bir çatı altında topladı.

29 Nisan 2025 | 10:23
Sinoz Kozmetik grup şirketleri tek çatı altında birleşti

Atayol Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, Türkiye’nin yeni grubu Atayol Grubun bünyesindeki markaları bir araya toplayarak sektörel gücünü artırmakla kalmayıp önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmayı planladığından bahsetti. 

Yeni yapılanma ile birlikte, kozmetikten medyaya uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek olan Atayol Grup, tüm operasyonlarını tek bir merkezden yöneterek inovasyon odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yarının dünyasını şekillendirmeyi hedefliyor.  

 

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53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
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Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
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