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Tekirdağ'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 50 bin metrekare açık, 16 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikada 200 kişi istihdam ediliyor.

27 Nisan 2025 | 00:45
Tekirdağ'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor

Tekirdağ'daki firma, ürettiği brülör ve yoğuşmalı kazanları 50 ülkeye ihraç ediyor. İşte paylaşılan bilgiler: 


 

1 1967'DE KURULDU

1967'DE KURULDU Tesiste brülör, yoğuşmalı kazan, sıcak hava jeneratörleri ve endüstriyel fırın gibi ürünler üretiliyor. İki farklı markayla üretilen brülörler ve yoğuşmalı kazanlar, 50 ülkeye gönderiliyor. Termo Isı Fabrika Müdürü Bünyamin Uysal, AA muhabirine, firmanın 1967 yılında İstanbul'da kurulduğunu söyledi.

2 50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT Şirketin ısıtma sektörünün öncüleri arasında yer aldığını ifade eden Uysal, ürettikleri brülörün, çeşitli yakıt türlerini kullanarak enerji üreten ve bu enerjiyi ısı şeklinde dışarıya veren yanma sisteminin parçası olduğunu belirtti. Brülörlerin, endüstride ve günlük hayatta birçok alanda kullanıldığını dile getiren Uysal, "Çimento fabrikaları, termik santraller, buhar kazanları, sıcak su kazanları gibi çok geniş bir kullanım alanı var. Biz, dünyanın dört bir yanına 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız." dedi. Uysal, firmanın uzman ekipleriyle, sürekli yeni ürün geliştirerek ürün gamını genişletme çalışmaları da yaptığını dile getirdi.

3 İngiltere'den Yeni Zelanda'ya ihracat

İngiltere'den Yeni Zelanda'ya ihracat Yoğuşmalı kazanların özellikle konutlarda ısınma ve sıcak su amaçlı kullanıldığına işaret eden Uysal, "Üretimde 10 yılın sonunda yıllık 10 binin üzerinde üretim adediyle pazar lideri konumundayız." dedi.Uysal, 50 ülkeye yoğuşmalı kazan sattıklarını, ihracatlarını her yıl artırdıklarını belirterek, İrlanda, İngiltere, Romanya, İspanya, Rusya, Türk cumhuriyetleri, Şili, Meksika, Endonezya, Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere satış yaptıklarını anlattı. Uysal, firmanın uzun yıllar içinde edinilmiş olan deneyimle müşterilerinin farklı taleplerine de karşılık verdiğini, yurt içi ve dışında anahtar teslimi, devlet ve özel sektör taahhüt projeleri de gerçekleştirdiğini anlattı.

4 "İhracat şampiyonu olduk"

"İhracat şampiyonu olduk" Markalardan birisiyle son 4 yılın ihracat şampiyonu olduklarını ve geçen yıl İhracatçılar Meclisince inovasyon birincisi seçildiklerini ifade eden Uysal, sözlerini şöyle tamamladı: "Yoğuşmalı kazanlarda üretimimiz her geçen yıl artmaya başladı. Bu işi biraz insan gücünden çıkarıp otomasyona geçirmeyi, verimliliği artırmayı düşündük. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının dijitalleşme ve verimlilik artışıyla ilgili bir projesine katıldık.

5 Proje sonrası verim artışı oldu

Proje sonrası verim artışı oldu Projeye başvurmadan önce günde 20 yoğuşmalı kazan üretirken projenin ardından günde 50'nin üzerinde kazan üretmeye başladık. Üç katı verim artışı sağladık. Projeyle kullandığımız sistemleri yeni üretim hatlarına entegre ettik. Üretim süreçlerini otomatik olarak takip edebiliyoruz."
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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
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GERİ
İLERİ
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