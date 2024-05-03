THY yeni kabin memuru alacak Kimler başvurabilir?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı unvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.
"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.
İlanda kabin memur adaylarında aranan özelliklerle ilgili şu bilgilere yer verildi...
Mesleki Gereklilikler:
- Adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri olmazsa olmazdır. İkinci yabancı dil bilmek de tercih sebebidir.
- Operasyonel ihtiyaçlara istinaden belirlenen ilan kriterlerinde mezuniyet şartı genellikle en az yüksekokul olarak belirtilmekle birlikte zaman zaman lise mezunu adayların başvuruları da kabul edilmektedir. Yurt dışındaki lise ve üniversitelerden mezun olan adayların ise denklik işlemlerini tamamlamış ve belge sunabilir durumda olması gerekmektedir.
- Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında, erkek adayların boylarının 170 ile 190 cm aralığında olması gerekmektedir. Kilo değerlendirmesi ise boy-kilo endeksine göre yapılmaktadır.
- Vücudun görünen kısımlarında dövme, piercing , yara, yanık, leke, doğum lekesi ve benzeri kalıcı izlerin bulunmaması gerekmektedir.
- Adayların Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydının bulunmaması gerekmektedir.