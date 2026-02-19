Ticari kararlarda risk analizi yeni bir boyut kazanıyor

Ticarette belirsizliklerin arttığı, tahsilat sürelerinin uzadığı ve iş ortaklığı risklerinin daha karmaşık hale geldiği bir dönemde şirketler yalnızca bilançolara bakarak karar vermekle yetinmiyor. Günümüzde ticari risk söz konusu olduğunda tarafların ödeme performansı, ticari geçmişi, kredibilitesi ve kurumsal güvenirliği kadar uyum, yaptırım ve itibar boyutu da karar süreçlerinin merkezine yerleşiyor. Ticari alacak sigortası ve ticari risk yönetimi alanında dünyada ve Türkiye’de lider konumda bulunan Coface’ın bu ihtiyaca yanıt veren Ticari Bilgi Raporları ürünü, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere hem yerel hem de küresel ölçekte kapsamlı ticari istihbarat sunarak daha sağlam ve veriye dayalı karar alma imkânı tanıyor.

Ticari Bilgi Raporları ile tahsilat risklerine karşı daha sağlam adımlar

Caface Ticari Bilgi Raporları, Coface’in yaklaşık 80 yıla dayanan küresel ticari alacak riski yönetimi deneyimi üzerine inşa ediliyor. Dünya genelinde 200’den fazla ülkede faaliyet gösteren Coface, 240 milyonu aşkın şirketi kapsayan veri havuzu sayesinde firmalara hem yerel hem de uluslararası ölçekte karşılaştırılabilir ve güvenilir bilgiler sunuyor. Şirketler bu raporlar aracılığıyla potansiyel müşterilerinin, tedarikçilerinin ya da iş ortaklarının finansal dayanıklılığını, ödeme alışkanlıklarını ve genel risk seviyesini tek bir çerçevede değerlendirebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle nakit akışının korunması, tahsilat risklerinin azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi açısından kritik bir rol oynuyor.

Coface Ticari Bilgi Raporları’na eklenen yeni uyumluluk kontrolüyle ticari risk analizinde yeni dönem

Ticari karar süreçlerini güçlendiren bu yapı, artık yalnızca finansal göstergelerle sınırlı kalmıyor. Coface Ticari Bilgi Raporları’na entegre ettiği yeni uyumluluk kontrolü özelliği sayesinde şirketlere KYC (Müşterini Tanı) süreçlerini destekleyen güçlü bir tarama mekanizması sunuyor. Bu yeni özellik sayesinde firmalar, iş ilişkisi kuracakları kişi ve kurumları yalnızca mali veriler üzerinden değil; yaptırımlar, politik nüfuz sahibi kişiler (PEP), olumsuz medya ve benzeri uyum başlıkları kapsamında da inceleyebiliyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca “öder mi” sorusuna değil, aynı zamanda “güvenle iş yapılabilir mi” sorusuna da tek ekrandan yanıt buluyor. Özellikle uluslararası ticaret yapan ya da çok sayıda tedarikçi ve iş ortağıyla çalışan şirketler için uyumluluk gereklilikleri her geçen gün daha belirleyici bir unsur haline geliyor. Coface’in Ticari Bilgi Raporları ile sunulan bu yeni uyumluluk kontrolü, Türkiye’deki şirketlerin hem yerel düzenlemelere hem de küresel uyum standartlarına daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Finansal risk analizi ile uyum kontrollerinin aynı platform üzerinden yapılabilmesi ise karar alma süreçlerinde hız ve bütünlük sağlıyor.

“Ticari Bilgi Raporları’nı uyumluluk kontrolüyle daha güçlü bir karar destek aracına dönüştürdük”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Coface Türkiye Ülke Müdürü Emre Tongo şu değerlendirmede bulundu: “Şirketlerin büyüme stratejileri artık yalnızca satış hacmiyle değil, kiminle iş yaptıklarıyla da doğrudan bağlantılı. Bugün risk yönetimi, finans ekiplerinin dar bir uzmanlık alanı olmaktan çıktı; satın almadan ihracata, uyumdan hukuk süreçlerine kadar tüm organizasyonu ilgilendiren stratejik bir konu haline geldi. Biz de Coface olarak geliştirdiğimiz veri altyapısı ve dijital platformlarımızla şirketlere sadece bilgi sunmayı değil, karar anında rehberlik eden bir içgörü ekosistemi sağlamayı hedefliyoruz. Ticari Bilgi Raporları’nı yeni yetkinliklerle sürekli zenginleştirmemizin nedeni de bu. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz uyumluluk kontrolüyle Ticari Bilgi Raporları’nı daha güçlü bir karar destek aracına dönüştürdük. Bu özellik ile şirketlerin iş ortaklarını yalnızca finansal performans açısından değil, uyum, yaptırım ve itibar riskleri açısından da değerlendirebilmesini sağlıyor, karar süreçlerine ek bir güvenlik katmanı kazandırıyoruz. Amacımız, Türkiye’deki şirketlerin hem yerel pazarda hem de sınır ötesi ticarette daha güvenle hareket edebilmesi, olası riskleri henüz oluşmadan görebilmesi ve sürdürülebilir büyümeyi daha sağlam temeller üzerine inşa edebilmesi.”

