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Trakya’da 500’den fazla kuyu açan TBNG doğal gaz üretimini artırdı

Tekirdağ ve Silivri'de toplam 90 kuyudan günlük 200 bin metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiren Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), Tekirdağ'da açtığı yeni kuyularla üretimini artırdı.

28 Nisan 2025 | 14:47
Trakya’da 500’den fazla kuyu açan TBNG doğal gaz üretimini artırdı

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğiyle hazırladığı sondaj programı kapsamında, Tekirdağ'da açtığı yeni kuyularla üretimini artırarak, doğal gaz çıkarmaya devam ediyor.

TBNG, ⁠Tekirdağ ve Silivri'de toplam 90 kuyudan günlük 200 bin metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiriliyor.

Sondaj kuyularından çıkarılan gaz 60'a yakın sanayi tesisine ulaştırılıyor.

Şirket, yeni sondaj programıyla günlük üretimini 200 bin metreküpten, 250 bin metreküpe, yıllık toplam üretimini de yaklaşık 80 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe çıkartmayı hedefliyor.

TBNG Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Furat, şirketin Karadeniz Mahallesi'ndeki sahasında Trakya'da 40 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Karadeniz Mahallesi'ndeki sondaj faaliyetlerine değinen Furat, 'Burada hedefimiz 1200 metre derinlikten günlük yaklaşık 20 bin metreküp doğal gaz üretmek. Günlük 20 bin metreküp yaklaşık 8-9 bin konutun gaz tüketimine eşdeğer bir miktar. Hali hazırdaki günlük 200 bin metreküplük üretimimizde zaten yaklaşık 80 bin konutun tüketimine eşdeğer bir üretimi aktif olarak sağlamış durumdayız.' dedi.

Furat, 2025 yılı sondaj programlarının 4 kuyuluk olduğunu aktararak, gelecek aylarda son sondaj kuyusuna geçeceklerini dile getirdi.

500’DEN FAZLA KUYU AÇTI

Trakya'da bugüne kadar 500'den fazla kuyu açtıklarını belirten Furat, 'Ülkemizin yıllık enerji, doğal gaz ihtiyacı bizimki gibi hem özel sektör firmaları hem de milli grubumuz TPAO tarafından yapılan yerli üretimlerle zaten sağlanıyor. Trakya uzun süredir doğal gaz ve petrol üretiminin yapıldığı değerli bir bölge. Hem Avrupa'ya geçiş yolu olması hem bütün boru hatlarının güzergahı üzerinde olması Trakya'yı, Tekirdağ'ımızı ayrıca önemli bir hale getiriyor.' diye konuştu.

Furat, Tekirdağ'da çalışmalarının devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

'Yerli üretim doğal gaz miktarımız artacak. Aynı zamanda yine TPAO'nın Karadeniz'de yaptığı üretimin günlük 9,5 milyon metreküpe çıkmış olduğunu da Bakanımızın açıklamalarından ve basından takip ediyoruz. Gabar'daki günlük petrol üretimimizin 80 bin varile ulaşmış olması ayrıca sevindirici bir gelişme. Ülkenin dört bir yanında yerli enerji için yapılan bu çalışmalara biz de özel sektör firmaları olarak elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz.'

 

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