Türk savunma şirketi gözünü Avrupa pazarına dikti

Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan, savunma sektöründeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhracat çalışmalarını iki ana kolda değerlendirdiklerini anlatan Mercan, ana program üreticilerinin ihtiyaç duyduğu kritik alt sistemleri üreterek, bunların dolaylı ihracatında rol aldıklarını, geliştirdikleri teknoloji ve yenilikçi ürünler üzerinden yapılan doğrudan ihracatta faaliyetleri olduğunu söyledi.

Mercan, Türkiye'nin savunma sanayine yönelik iç talebin arttığını, dünya çapında da savunma ihtiyaçları nedeniyle talebin arttığını belirtti. Gelecek 10 yıl içinde, büyüklük anlamında savunma sanayine yön veren ilk 100 şirket arasına girmeyi hedeflediklerinin altını çizen Mercan, bu sebeple ihracat odaklı büyüme oranlarını yıllar içinde artırmayı planladıklarını aktardı.

‘İNSANA VE YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ’

İhracat pazarlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Mercan, şunları kaydetti:

"Yakın zamana kadar Avrupa, Türkiye için potansiyel bir pazar konumunda değildi. Güvenlik kaygılarının artmasıyla birlikte Avrupa da geçtiğimiz yıl savunma sanayine yönelik ciddi bir bütçe açıkladı ve bu konuda harcama yapacağını duyurdu. Avrupa Birliği'nin teknik derinliği her ne kadar bizim seviyemizde, hatta belli noktalarda bizden daha da iyi olsa da, sınai kapasiteleri bu açıkladıkları rakamları karşılayacak seviyede değil. Dolayısıyla, bu pastadan ciddi pay alabiliriz. İhracatta, Orta Doğu, Uzak Doğu Asya, Türk cumhuriyetleri, Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi coğrafyalara artık Avrupa pazarını da ekleyebiliriz."

Mercan, insana ve yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüklerinin belirterek, "Önümüzdeki dönemde mikro sınıfta ve ağır yükleri taşıyacak hava araçlarında, askeri robot teknolojilerinde, otonom geri dönüşüm sistemlerinde yatırımlar planlıyoruz." dedi.

‘HAVACILIK UZAY MÜKEMMELİYET MERKEZİ'MİZİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ’

Burak Mercan, geçen yıl yaklaşık 50 milyon dolara yakın yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bunun tesis inşaatı ve teknolojik altyapıyı içerdiğini kaydetti. Bu yıl da yine yaklaşık 50 milyon dolara yakın bütçe ayırdıklarını bildiren Mercan, Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'ni ve Ankara'da Havacılık Uzay Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Mercan, yetiştirilmiş insan kaynağının önemine dikkati çekerek, iş stokunun artması, ihracat potansiyellerinin genişlemesi, aynı zamanda teknolojik olarak yatırım yapılacak alanları netleştirdikçe insan kaynağını genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tarife savaşlarının, savunma sektörüne etkisine de değinen Mercan, "Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkelerin artık şunu görmesi lazım, bize uygulanan her ambargoyu çözecek nitelikte, yetkinlikte bir yapılanmamız var. Son dönemde millileştirme çalışmasını takiben, ihracatı mümkün olan birçok sistemi gerçekleştirdik. Dolayısıyla savunma sektöründe tarifelerin veya ambargoların bir olumsuzluk yaratacağını düşünmüyorum." diye konuştu.