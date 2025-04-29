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Yapı Kredi'den ilk çeyrek bilanço değerlendirmesi

Yapı Kredi, 2025'in ilk 3 ayında 11,4 milyar net grup karı elde ettiğini duyurdu.

28 Nisan 2025 | 11:32
Son Güncellenme: 28 Nisan 2025 | 23:11
Yapı Kredi'den ilk çeyrek bilanço değerlendirmesi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçlarını duyurdu. Bu dönemde, toplam nakdi kredi hacmi yüzde 8'lik artışla 1,4 trilyon liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü 2,7 trilyon lira, toplam müşteri mevduat hacmi ise yüzde 12 artışla 1,5 trilyon lira oldu.

Türkiye ekonomisine 2 trilyon liraya yaklaşan kaynak sağlayan Yapı Kredi, 11,4 milyar net grup karına ulaştı. Temel bankacılık gelirlerinde 39,4 milyar lirayla iyileşme kaydeden bankanın maddi öz kaynak karlılığı yüzde 23,4 seviyesine çıkarken, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu ise yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bu yıl da Türkiye ekonomisini desteklemeye kararlılıkla devam ettiklerini, 500 milyon dolarlık eurobond ihraçlarıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirdiklerini ve uluslararası piyasalardaki güçlerini pekiştirdiklerini, yatırımcılardan 3 katın üzerinde talep gören bu işlemin, Türkiye'ye ve bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yapı Kredi'nin, işletmelere yönelik finansal desteğini artırarak firmaları ve sektörleri güçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Erün, finansmanın yanı sıra risk yönetimi alanında firmaların yanında olduklarını vurguladı.

Erun, "Kuantum işlemcili bilgisayarlarla geliştirdiğimiz bir uygulamayla, firmalar arası finansal etkileşimi anında analiz edebiliyoruz. Bu modeli, yakında tüm müşterilerimize sunacağız. Bu sayede işletmelerimizin karşılaştığı finansal riskleri de minimize etmeyi hedefliyoruz. Girişimcilere destek için kurulan 'FRWRD GSYF' fonuyla, 10,3 milyon dolarlık bir kaynak sunduk. Amacımız, girişimciliği teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

"10 müşterimizden 9'u dijital kanallarımızı tercih ediyor"

Müşteri sayılarının 16,5 milyona ulaştığını ve bunlarının yüzde 90'ının, işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğine değinen Erun, "Her 10 müşterimizden 9'u, 1000'in üzerinde işlemini dijital kanallarımızı kullanarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, yenilenen 'Benim Dünyam' ile daha kişisel bir deneyimden faydalanıyor. Ödeme sistemlerinde ise World Pay, yüzde 20 pazar payıyla bu alandaki liderliğini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık sektöründe kredi portföyü emisyonlarına ilişkin kapsamlı azaltım hedeflerini açıkladıklarını hatırlatan Erün, şunları kaydetti:

"Karbon Dönüşüm Programı çerçevesinde geliştirdiğimiz emisyon azaltım hedeflerimiz, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. Net Sıfır Bankacılık Birliği ilkelerine uyumlu şekilde, öncelikli sektörlere özel emisyon azaltım hedeflerimizi de belirledik. Söz konusu hedefler, finanse ettiğimiz toplam emisyonların yüzde 65'ini kapsayan geniş bir etki alanı yaratıyor." AA

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