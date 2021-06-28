125 yıllık bir geçmişe sahip olan Atelier Rebul, Japonya’ya özel geliştirilen kolonya koleksiyonla Japonya pazarına girdi. 7 ülkede, 21 mağaza ve ayrıca 6 ülkede 500’den fazla seçilmiş butik, e-ticaret kanallarıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini söyleyen Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba, “Şimdi Japonya’dayız, yolumuz çok uzun ve keyifli. Yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Yılsonunda yurt dışındaki mağaza sayımız 29 olacak” diyor.

Rebul Şirketler Grubu’nun exclusive markası Atelier Rebul, yurtdışı yatırımlarına hızla devam ediyor. Kolonyalarıyla dünyanın dört bir yanında Türk kolonyasını tanıtan marka, bu kez çok özel bir koleksiyona imza attı ve Japonya pazarındaki yerini aldı. Japon kültürü ve pazarı için özel olarak tasarlanmış kolonya koleksiyonunda, Japon koku kültürü Türk koku kültürü ile birleşti. Japonya’nın en prestijli ve lüks mağazaları olan Osaka’daki Hankyu Umeda’da ve Tokyo’daki ISETAN Shinjuku Store’da satışa çıkan koleksiyonun büyük ilgi gördüğünü belirten Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba, bu özel koleksiyonla ilgili şunları anlatıyor:

“Bir Türk markası olarak Japonya pazarında Japonya’ya özel geliştirdiğimiz koleksiyonla yer almak bizim için büyük mutluluk. AR-GE çalışmalarını yaklaşık bir yıl sürdürdüğümüz bu kolonya koleksiyonu, Türk ve Japon koku hafızasının benzersiz harmonisini sunuyor. Türk misafirperverliğinin en değerli sembollerinden biri olan geleneksel kolonya kültürümüz Japonya’da büyük ilgi gördü, çok sevildi.”

6 FARKLI KOLONYA

Türk kolonyasını Japonların hayatlarının bir parçası yapmayı hedefleyen marka; Turkish Rose, Citrus Tea, Lemon Leaves, Pear&Peony, Pure White, Sakura Rain çeşitleriyle 6 farklı kolonyası ile Japonya’nın en prestijli mağaza zincirlerinde yerini aldı. Önemli e-ticaret kanalları Amazon ve Lohaco’da da ön satışa çıkan özel koleksiyon, büyük beğeni topladı. Japonya’nın en çok okunan gazetelerinde, dergilerinde de koleksiyonun haberlerine yer verildiğini söyleyen Filiba, “En çok izlenen televizyon kanallarında ana habere konu oldu. Türk kolonyasının dünya yolculuğuna böyle bir koleksiyonla eşlik etmek ve dikkatleri üzerimize çekmek bizim için çok anlamlı” diyor.

Kolonyanın yüzyıllardır günlük yaşamımızın bir parçası olduğunun da altını çizen Filiba; “Bu dönemde tüm dünyada hijyenin, misafirperverliğin, nostaljinin ve mis kokulu konforun bir parçası olmak bizim için bir gurur. Pandemi sona erse de kolonya kullanım alışkanlığının devam edeceğini düşünüyorum” diye ekliyor.

29 MAĞAZAYA ULAŞACAK

Japonya’ya özel geliştirilen bu koleksiyon aynı zamanda dünya yolculuğuna hazırlanıyor. Koleksiyonun Japonya’dan sonra ilk etapta Türkiye, Çin, Slovenya, Hırvatistan, Belçika, Hollanda, Katar ve Kuveyt’teki tüketicilerle buluşacağını belirten Filiba, Atelier Rebul’ün yurt dışı yatırımlarıyla ilgi şunları anlatıyor: “2017’de Belçika’da kapıları açılan ilk yurt dışı mağazamızın ardından bugün 7 ülkede, 21 mağaza ve ayrıca 6 ülkede 500’den fazla seçilmiş butik, e-ticaret kanallarıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şimdi Japonya’dayız, yolumuz çok uzun ve keyifli. Yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Yılsonunda yurt dışındaki mağaza sayımız 29 olacak.”