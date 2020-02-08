460 milyon TL’lik yatırım yapacağız
Kütahyalı NG Grubu, otelcilikte satın alma ile büyüyor. Toplam cirosu 1 milyar TL’yi aşan ve Sapanca ve Afyon’da otelleri olan grup, geçen yıl Antalya, Bodrum ve Kapadokya’da yaptığı satın almalarla dikkat çekmişti.
Bu dönemin sunduğu fırsatlara göre hareket edeceklerini ve satın alma girişimlerini sürdüreceklerini dile getiren NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bu yıl 460 milyon TL’lik bütçeyle hareket ettiklerini söylüyor.
Şu anda masada bir satın alma görüşmesi olmadığını fakat fırsatları değerlendireceklerini anlatan Hediye Güral Gür ile grubun otelcilikteki yeni girişimlerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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