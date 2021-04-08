Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Dr. Erhan Şatana, kredi faizlerinin yıl sonundan itibaren yükselmesiyle bankalardan kredi kullanarak ev alanlarının sayısında düşüş olduğunu söylüyor. Şatana, “Bu yıl 1-1,2 milyon adet aralığında konut satışı öngörüyoruz” diyor.

Konut sektörü, 2019’un son döneminde başlayan hareketlenmelerin etkisiyle 2020’ye iyi başlamıştı. Pandemiyle piyasalarda oluşan belirsizlikler ve kısıtlamalar ise sektörü nisan ve mayıs aylarında çok yavaşlattı.

Mayıs sonunda kamu bankalarınca uygulanan faiz indirim kampanyalarının etkisiyle bekleyen ve biriken talep bir anda konut alımına döndü, konut kredi kullanımları arttı. 2020 Haziran ayında sektör 17 milyar TL, temmuz ayında 27 milyar TL büyümeyle tarihi rekorlara imza attı.

Sadece temmuz ayındaki sektör büyümesi, bir önceki yılın toplam büyümesinin üç katına yaklaştı. Üçüncü çeyrekteki toparlanmanın ardından Ekim 2020’den itibaren konut kredisi talebinde bir miktar yavaşlama oldu. Buna rağmen sektör 2020’yi yüzde 37’lik büyümeyle tamamladı.

Ancak günümüzde faizlerin artması ile sektörde bir duraklama hakim. Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Dr. Erhan Şatana ile sektörü ve gelecek beklentilerini konuştuk.

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