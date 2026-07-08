TMSF ihalesi sonuçlandı: Assan Group'un yeni sahibi ROKETSAN oldu

Türkiye savunma sanayiinde dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında el konulduktan sonra TMSF tarafından satışa çıkarılan Assan Group, düzenlenen ihale sonucunda 471 milyon dolarlık teklifle ROKETSAN'ın oldu.

TMSF'nin satış ihalesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü askeri casusluk soruşturması kapsamında geçen yıl el konulan Assan Group için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ihalesi düzenlendi.

İhalenin sonucunda ROKETSAN, verdiği 471 milyon dolarlık teklifle şirketin yeni sahibi oldu.

ROKETSAN ihaleye tek katılan şirket oldu

Satış ihalesine yalnızca ROKETSAN katıldı. Tek katılımcı olarak teklif veren şirket, 471 milyon dolar bedelle Assan Group'u satın alarak bünyesine kattı.

Bu satın alma, son yıllarda Türkiye savunma sanayiinde gerçekleşen en dikkat çekici şirket devirlerinden biri olarak öne çıktı.

Süreç askeri casusluk soruşturmasıyla başlamıştı

Assan Group'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl el konulmuştu. Şirket daha sonra TMSF'nin yönetimine geçmiş ve satış süreci başlatılmıştı. Bugün gerçekleştirilen ihale ile birlikte şirketin mülkiyeti ROKETSAN'a geçti.