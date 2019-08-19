Faizlerdeki indirim konut satışlarını artırır
Gayrimenkul sektörü son üç yılda duraklama eğilimine girerken 1 milyonun üzerinde konut stoku oluştu.
Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, faizlerde başlayan indirim sürecinin konut satışlarını artıracağını savunuyor.
Sektör hakkında merak edilen tüm konuları Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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