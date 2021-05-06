Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda Ayşegül Abacı, Defne Pelet girişimiyle ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’ seçildi. Defne dalı atıklarından biokütle yakıtı üreten Abacı, “Katı yakıtta vazgeçilemez alternatif olmayı hedefliyorum” diyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş birliğiyle 14’üncü kez gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yıl Ayşegül Abacı, Defne Pelet girişimiyle ‘Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’ seçildi.

Hatay’da ailesinin sahip olduğu defne kurutma işletmesinde çıkan yangında atıl durumdaki defne dallarının söndürülememesi üzerine dalların yüksek yanıcı özelliğini fark ederek bunu değerlendirmek üzere düşünmeye başlayan Abacı, doğayı kirletmeden ısınma ihtiyacına çevreci bir alternatif sunan biokütle yakıtı üretmeye karar verdi.

2017 yılında Defne Pelet’i kuran Abacı, Türkiye genelinde defne dal atıklarından biokütle yakıtı üreten ilk şirketin sahibi ve pelet yakıtı alanında ülkemizin tek kadın girişimcisi olarak faaliyet gösteriyor. Üretimi günde 20 tona çıkardıktan sonra ilk ihracatını Finlandiya’ya gerçekleştiren

Abacı, “Türkiye’de enerji sektörü için katı yakıt konusunda vazgeçilemez bir alternatif olmayı hedefliyorum. Yeni projemiz olan defne dal atıklarından kedi kumu projemizi de hayata geçiriyoruz” diyor.

Abacı’nın sorularımıza verdiği yanıtları Ekonomist’in bu haftaki sayısında okuyabilirsiniz.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın