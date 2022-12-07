Türkiye ve Polonya’da yumuşak şeker üretimi olan Kervan Gıda, bu yılı ciroda 4,5 milyar TL seviyesinde kapatacak. İstanbul’daki üretim tesisini Manisa’ya taşıyacaklarını söyleyen Kervan Gıda CEO’su Burhan Başar, “Yeni satın almalara açığız.

Fırsatları değerlendirebiliriz” diyor. Temelleri 1994 yılında atılan ve yumuşak şeker kategorisinde dünyada altıncı sırada yer alan Kervan Gıda, 2023’te yeni yatırımlarla büyümeye hız vermeye hazırlanıyor.

Kervan Gıda hâlihazırda İstanbul’da bir, Akhisar’da iki ve Polonya’da dört olmak üzere toplamda yedi tesiste üretim yapıyor.

Yumuşak şeker alanında önce İngiliz Dexters’ı ardından da Polonya’da PWC Odra şirketinin hisselerini satın alan şirket, 2022 yılını 4,5 milyar TL ciro ile kapatmayı planlıyor.

İstanbul’daki üretimini tamamen Manisa’ya taşıyacaklarını söyleyen Kervan Gıda CEO’su Burhan Başar, yeni dönem planlarını anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.