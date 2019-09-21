Yeni niş yatırımla ciromuzu arttıracağız
Niş alanlarda yaptığı yatırımlarla tanınan Tezman Holding, Edirne’de 100 milyon TL maliyetle kurduğu tesiste kolajen üretecek.
Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, bu yeni yatırımla üç yılda ciroyu 1,7 milyar TL’ye çıkaracaklarını söylüyor.
Tezman Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Erol Tezman, grubun iş dünyasında daha çok niş alanlarda yaptığı yatırımlarla tanındığını söylüyor.
Erol Tezman ile grubun ve yeni yatırımını yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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