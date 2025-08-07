Transfer döneminin en çok tartışma çıkartan transfer haberi

Guardian'ın haberine göre Arsenal orta saha oyuncusu Thomas Partey'nin Villarreal'e katılmaya hazırlandığına dair haberler, kulüp taraftarlarını öfkelendirdi. Yüzlerce kişi, “kulüp tarihinin en karanlık günü” olarak tanımlanan bu gelişmenin durdurulması için bir dilekçe imzaladı.

Peki, neden? Habere göre Partey, Salı günü Londra'da görülen davada iki kadına yönelik beş tecavüz suçlaması ve üçüncü bir kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Suçlamaların, Partey'nin Arsenal'de oynadığı 2021 ve 2022 yıllarında işlendiği iddia ediliyor. Futbolcunun avukatı, tüm suçlamaları reddettiklerini açıkladı.

Salı günü şartlı tahliye edilen Partey’nin yakın zamanda İspanya’ya taşınacağı bildirildi. Villarreal, Ganalı oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalamayı kabul etti; sözleşme 12 ay uzatma opsiyonu da içeriyor.

La Liga uzmanı ve La Liga London hesabının sahibi futbol gazetecisi Rahul Lakhani, bu transferin topluluğu sarstığını belirtti: “Sosyal medyada bana agresif mesajlar atarak ‘suçu kanıtlanana kadar masum’ diyenler oldu. Ancak genel tepki, Villarreal taraftarlarının onunla adlarının anılmasını istemedikleri yönünde.”

Sosyal medyada pek çok taraftar, Thomas Partey’e hayır anlamına gelen bir etiket kullanarak transfer karşıtı paylaşımlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise kulübün resmi iletişim kanallarını paylaşarak şikayette bulunulmasını istedi. Lakhani, Partey'nin muhtemel transferini Villarreal için bir “leke” olarak niteledi.

800’den fazla kişi, bu transferi “kulüp taraftarlarına ve dünya genelindeki cinsel istismar mağdurlarına atılmış bir tokat” olarak tanımlayan bir dilekçeyi imzaladı. Dilekçe, bu hafta transferi “taraftarlara ve Villarreal’in değerlerine yönelik büyük bir ihanet” olarak tanımlayan Villarreal Report adlı çevrimiçi platform tarafından başlatıldı. Platform, sosyal medyada “Kulüp tarihinin en karanlık günü her saniye biraz daha yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Guardian dünkü haberinde "Villarreal kulübü, yorum talebine yanıt vermedi" diyor.

Partey’nin avukatı Jenny Wiltshire daha önce yaptığı açıklamada, “Tüm suçlamaları reddediyor ve adını temize çıkarma fırsatını memnuniyetle karşılıyor” demişti.

Yine de Villarreal taraftarları arasında fikir ayrılıkları oluştu. Madrid'deki L’Os Groc taraftar grubunun başkanı Borja Jiménez Ortega, “Bu üst düzey bir transfer, takım için harika” dedi. Grubundaki 60 kişiden yalnızca 2-3’ünün karşı olduğunu söyledi.

Villarreal’in Villafranca de los Barros taraftar grubunun başkanı César Márquez Trabado, “Bu transfere karşıyım” dedi. “Doğru, Partey çok kaliteli bir oyuncu ve Villarreal’e çok uygun. Ama etik sınırlar vardır ve bu sınırlar, oyuncu suçlu bulunmamış olsa bile aşılmamalıdır. Márquez, bu görüşün yaygın olduğunu belirtti: “Taraftarların %90’ının bu transfere karşı olduğunu söyleyebilirim. Takım kısa vadede güçlenebilir ama uzun vadede bu kulübün imajına büyük zarar verir.”