Üç büyük ilimiz, ekonomide ciddi bir pay alıyor. Anadolu’nun deviniminin, yükselişinin en büyük göstergelerini Ekonomist olarak biz yayınlıyoruz. ‘Anadolu’ tutkusunun en yakın tanıkları zaten sizlersiniz.

TALAT YEŞİLOĞLU

tyesil@ekonomist.com.tr

Birincisi, 2004’te başladığımız Anadolu250 araştırmasıyla üç büyük ilimiz dışındaki 78 ildeki şirketleri sıralamaya başladık. Amaç, Anadolu’daki ‘Yarının Büyük Şirketleri’nin gerçek bir listesini oluşturmaktı.

Nitekim, 2009’da Anadolu500 listesi doğdu. Ana sponsorumuz Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) katkılarıyla 2019 verilerini toplamaya devam ediyoruz ve olağan periyodunda yayınlayacağız.

‘Marka’ iş dünyası için güçlü bir kavram. Anadolu’nun yükselen markalarının ulusal lige taşınması için 2007’den bu yana büyük bir çaba harcadık, halen de harcıyoruz. Anadolu Markaları’na bu dönemde daha fazla gereksinim duyduğumuz ortada.

Şirketleri, markaları temsil eden Anadolu’nun En Etkin İş İnsanları’nı ise bu yıl sekizinci kez sıralıyoruz. Her zamanki gibi, özellikle finans sektörü başta olmak üzere, iş dünyasıyla sürekli görüş alışverişi yapıyoruz. Liste doğal olarak değişti. Çünkü, son bir yılda çok şeyin değiştiğinin tanığıyız.

Yeni dönemde değişim hızlanacak. Neden mi? Doğal olarak pandeminin yarattığı koşullar yüzünden… Birkaç ay öncesinde bazı ülkeler, bedeli ödenmiş bazı sağlık gereçlerine el koydu. Şaka değil, sizler de haberlerde okudunuz, el koydu, hakkı, hukuku olmamasına rağmen. Kamu sağlığı, güvenliği öne sürerek…

Hijyen için gerekli hammaddelerin sağlanamadığı oldu. Bu süreçte tedarik zincirinin koptuğuna tanıklık ettik. Sonuçta, büyük ya da küçük ekonominin bütün oyuncuları, tedarik zincirinin yeniden kopmaması için iş süreçlerinin nasıl iyileşeceği arayışına girdi.

İşte burada Anadolu’nun gücü daha fazla öne çıkacak.

Sibel’in aylardır üzerinde çalıştığı kapak haberinde okuyacağınız gibi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 50 etkin iş insanı, yeni dönemde farklı alanlarda gelişmelere imza atmaya hazırlanıyor. Kopan küreselleşme zincirinde yeni halkalar yaratacaklarından emin olun. Ben inanıyorum.

Bu kadar farklı sektörlerde, bu kadar farklı teknolojilerle üretim yapan Anadolu iş dünyasının, dünyada iş süreçlerinin yeniden yazıldığı, tasarlandığı bir dönemde rakiplerinin önüne geçmeleri sürpriz olmayacak.

Sadece bu listedekiler değil, Anadolu’nun 78 ilindeki diğer iş insanlarının da değişen koşullara hızla ayak uyduracaklarından ve yeni zincirlerin yaratılmasına büyük katkılar yapacaklarından emin olun.

Yeter ki, sırt çantalarına yeni ağırlıklar, ayaklarına yeni prangalar eklenmesin…

Sağlıkla kalın…