Bir taraftan temmuz ayı başından bu yana normalleşen ülkeyi izliyoruz. Bir taraftan da delta varyantının yayılma hızı ile tedirgin oluyoruz.

Özellikle büyük bir heyecanla beklediğimiz yabancı turistin delta varyantını ne oranda yayacağını konuşuyoruz.

Gözümüz kulağımız, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamakta olduğu verilerde. Normalleştik ama bunun ağır bedelleri olmaması için bireyler olarak çok tedbirli olmaya devam etmemiz gerektiği bir gerçek.

Bu normalleşme sürecinin şirketlere etkilerini yakından izlemeye devam edeceğiz. Normalleştik ama eski normal değil ‘yeni normal’e adapte olmak zorundayız.

Üretim süreçlerinden, kullanılan malzemelere, teknolojiye kadar şirketlerin pandemi dönemindeki kurumsal duruşları yakından izlenecek.

Çalışanlara ve topluma sunulan faydalar daha çok mercek altına alınacak. Çünkü bu başlıklar artık tüketici tercihlerinde çok daha önemli hale gelmeye başlıyor.

Bu süreçte şirketlerin satınalma liderlerine de büyük görevler düşüyor. Ayşegül’ün her yıl düzenli olarak yaptığı ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Yöneticisi’ araştırması da bu durumu ortaya koyuyor.

Araştırma haberine göre pandemi ile birlikte iş yapış biçimlerinde, önceliklerde ne gibi değişiklikler olduğunu görebiliyoruz.

Ayşegül’ün haberinde üzerinde durduğu en kritik konu hammadde tedarikindeki sorunlar ve yükselen hammadde fiyatları…

Bu durum, satın alma liderlerinin risk yönetimi konusunu ilk sıraya almasına neden olmuş durumda. Hammadde tedarik sorunları, yükselen maliyetler gibi çözülmesi gereken pek çok sorun satınalma liderlerini zorladı. Şirketler bu sorunları aşma adına uzun süreli sözleşmeler yapmaya ve stok artırmaya yöneldi.

Yerlileştirme veya yakınlaştırma çalışmaları da normale göre çok daha fazla artış gösterdi. Özellikle geçen sayıdaki haberimizde de belirttiğimiz üzere Uzakdoğu’dan gelen konteyner maliyetlerindeki fahiş artışlar, satın alma liderlerini yakın bölgelere ve özellikle yerli kaynaklara yöneltti.

Bu süreç kısa vadede de bitecek gibi durmuyor. Artan kur riskleri, artan döviz bazlı maliyetler, iç pazarda müşterilerin alım gücünün düşmesi, çevreye, topluma sunulan katkılar gibi ana başlıklar yine ana gündem olarak yerinde duracak.

Sağlıkla kalın…