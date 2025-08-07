2025 fındık alım fiyatları: TMO fındık alım randevusu nasıl alınır?

TMO 2025 yılı fındık kilogram fiyatını Giresun kalite kabuklu fındık için 200 TL, levent kalite kabuklu fındık için 195 TL ve sivri kalite fındık için 190 TL olarak açıkladı.

TMO’ya verilecek fındık ürününde rutubet oranı yüzde 6,5’e kadar olacak. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri olacak. Buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı olacak. Çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı olacak. Yabancı madde oranı (taş, toprak) yüzde 0,05 ve altı olacak. Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan ÇKS’ye kayıtlı tüm fındıklar satın alınacak. Ayrıca eski yıl ürünü ile eski ve yeni sezon ürünlerinin karışımı fındıklar satın alınmayacak.