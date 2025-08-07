2025 fındık alım fiyatları: TMO fındık alım randevusu nasıl alınır?

TMO fındık üreticisinden alımların 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını duyururken, ayrıca TMO’ya fındık vermek isteyen üreticilere alım esasları konusunda da bilgiler verdi. Buna göre TMO’ya verilecek fındık ürününde rutubet oranı yüzde 6,5’e kadar olacak. Peki TMO fındık alım randevusu nasıl alınır? TMO 2025 fındık fiyatları ne kadar?
1 TMO 2025 FINDIK FİYATLARI
TMO 2025 yılı fındık kilogram fiyatını Giresun kalite kabuklu fındık için 200 TL, levent kalite kabuklu fındık için 195 TL ve sivri kalite fındık için 190 TL olarak açıkladı.
TMO’ya verilecek fındık ürününde rutubet oranı yüzde 6,5’e kadar olacak. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri olacak. Buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı olacak. Çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı olacak. Yabancı madde oranı (taş, toprak) yüzde 0,05 ve altı olacak. Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan ÇKS’ye kayıtlı tüm fındıklar satın alınacak. Ayrıca eski yıl ürünü ile eski ve yeni sezon ürünlerinin karışımı fındıklar satın alınmayacak.
2 TMO FINDIK ALIM RANDEVULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TMO kabuklu fındık alımları 25.08.2025’ten itibaren ilk etapta 16 noktada başlayacak olup hasat durumuna göre bu sayı 61 noktaya kadar çıkarılabilecek.
Alımlar “Randevulu” yapılacak olup randevu sistemi 18.08.2025 saat 09.00’dan itibaren aktif hale getirilecek.
3 TMO FINDIK ALIM RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Üreticiler randevularını; internet üzerinden https://randevu.tmo.gov.tr adresinden, E-Devlet üzerinden veya TMO iş yerleri-alım noktalarına bizzat müracaat ederek alabilecek.
Alımlar sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek için üreticiler, Genel Müdürlükte kurulan “Alo Ürün Hattı'ndan 0 312 416 34 10 (8 Hat)’’ fındık alımları konusunda bilgi alabilecek.
Bununla birlikte üreticiler alım noktalarının bağlı bulunduğu Başmüdürlüklerden aşağıda belirtilen telefon numaralarına ulaşarak bilgi alabilirler.
TMO Başmüdürlüğü
İrtibat Telefon Numaraları
Samsun
0 (362) 445 16 33
Ordu
0 (452) 777 44 00
Giresun
0 (454) 225 52 50
Trabzon
0 (462) 321 47 06
Sakarya
0 (264) 379 48 80
Kocaeli
0 (262) 229 99 56
Çorum
0 (364) 235 00 82