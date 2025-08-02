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Avustralya'da çalıştı, Isparta'ya 'süper meyve' ekti

Avustralya'da çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Isparta'da çiftçiliğe başlayan gurbetçi, 20 dekarlık alanda aronya üretiyor.

02 Ağustos 2025 | 11:32
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2025 | 11:34
Avustralya'da çalıştı, Isparta'ya 'süper meyve' ekti

Avustralya'da yıllarca tezgahtarlık yapan 64 yaşındaki Atilla Akın, emekli olduktan sonra yılın 6 ayı Türkiye'de yaşamaya başladı. Türkiye'de olduğu dönemde üretime katkı sunmayı hedefleyen Akın, Antalya'da yaşayan çocuklarından duyduğu aronyayı araştırmaya başladı.

1 3 DEKARLIK ALANA ARONYA EKTİ

3 DEKARLIK ALANA ARONYA EKTİ

Tarım ve Orman Bakanlığından da bitkiye ilişkin bilgi alan Akın, 3 dekarlık alana aronya ekti. Aronyaya gelen talep üzerine kısa sürede alanı 20 dekara çıkaran Akın, ürünlerini İstanbul ve İzmir'deki tüccarlara satıyor.

2 ÜRETİMİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

ÜRETİMİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Katip köyünde çiftçilik yapan Atilla Akın zaman zaman Avustralya'ya gittiğini, yaz aylarını genellikle Türkiye'de geçirdiğini söyledi. Yaklaşık 2 yıl önce 3 dekarlık arazisine 800 aronya diktiğini anlatan Akın, bağışıklığı güçlendirmesi dolayısıyla bölgede "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın üretimini her geçen yıl artırdığını söyledi. Akın, "20 dekarlık alanda 6 bin aronya bitkisi sayısına ulaştım. 2 haftaya kadar meyveler olgunlaşıp hasat başlayacak." dedi.

3 DİĞER ÇİFTÇİLERE DE ÖRNEK OLDU

DİĞER ÇİFTÇİLERE DE ÖRNEK OLDU

Ürün için devlet desteğinin de olduğunu belirten Akın, bölgedeki diğer çiftçilerin de kendisini örnek alarak aronya diktiğini kaydetti. Aronyadan gelen kazancın da diğer ürünlere göre iyi olduğunu anlatan Akın, aronya meyvesinin gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerinde kullanıldığını kaydetti. Akın, ülkesinde üretime katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. AA
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