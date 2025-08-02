Avustralya'da çalıştı, Isparta'ya 'süper meyve' ekti

Ürün için devlet desteğinin de olduğunu belirten Akın, bölgedeki diğer çiftçilerin de kendisini örnek alarak aronya diktiğini kaydetti. Aronyadan gelen kazancın da diğer ürünlere göre iyi olduğunu anlatan Akın, aronya meyvesinin gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerinde kullanıldığını kaydetti. Akın, ülkesinde üretime katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. AA