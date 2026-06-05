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Bakanlık ve belediye desteği meyvesini verdi: O ilde manda sayısında dikkat çeken artış

Kayseri'de üreticilere yönelik hayvancılık desteklerinin etkisiyle manda yetiştiriciliği yeniden canlanırken, kentteki manda sayısında dikkat çeken bir artış kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık ve belediye desteği meyvesini verdi: O ilde manda sayısında dikkat çeken artış

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesinin destekleri ve yürütülen projelerle, il genelindeki manda sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

1 Kayseri, manda sayısında Türkiye'de 4'üncü sırada

Kayseri, manda sayısında Türkiye'de 4'üncü sırada

İç Anadolu'nun önemli manda üretim merkezlerinden biri haline gelen Kayseri'de, hem üretici hem de hayvan sayısında artış yaşandı.

Türkiye'de manda sayısında 4'üncü sırada yer alan Kayseri'de, anaç manda, ekipman ve maddi desteklerle hayvancılığın gelişimine katkı sağlanıyor.

2 Bakanlık ve belediyelerin verdiği destekler meyvesini veriyor

Bakanlık ve belediyelerin verdiği destekler meyvesini veriyor

Bakımı zahmetli olmasının yanında köyden kente göç gibi sebeplerle sayıları 3 binlere düşen mandalar için bakanlık ve belediyeler tarafından verilen destekler, meyvesini vermeye başladı.

Bu kapsamda sayıları günden güne artan mandalar, Erciyes'in eteklerindeki meralar ve sulak alanları doldurdu.

3 Manda sayısında artış yaşanıyor

Manda sayısında artış yaşanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine, başta devlet desteği olmak üzere farklı kurumların da katkılarıyla manda sayısında artış yaşandığını söyledi.

4 "Vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkması önemli"

"Vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkması önemli"

Kayseri'nin manda üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Kayseri'de şu anda 8 bin 800 manda bulunuyor. Bu sayıyla ilimiz, Türkiye'de manda varlığında 4. sırada yer alıyor. Bunun yaklaşık 4 bin 400'ü Hürmetçi Sazlığı ve Karpuz Sekisi'nde. Vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkması önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesi olarak vatandaşlarımızla yürüttüğümüz projeler olumlu yönde meyvelerini vermeye başladı."

5 "Sağlıklı ve kaliteleri ürünlerin ortaya çıkması önemli"

"Sağlıklı ve kaliteleri ürünlerin ortaya çıkması önemli"

Özdoğan, bu kapsamda manda sütünün toparlaması, yoğurda, kaymağa ve peynire çevrilmesi, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

6 Görsel bir şölen de sunuyorlar

Görsel bir şölen de sunuyorlar

Bununla beraber alanda görsel bir şölen sunulduğuna dikkati çeken Özdoğan, "Mandaların suya girmesi, sudan çıkması, 500 dönüm mera alanında atlarla senkronize olması ve fotoğraf meraklılarının orada sıkça bulunması da bizim için çok önemli." dedi.

7 Geçen yıl üreticilere 100 manda desteği verildi

Geçen yıl üreticilere 100 manda desteği verildi

Üreticilere makine desteği de verdiklerini dile getiren Özdoğan, geçen yıl üreticilere 100 manda desteği verildiğini hatırlattı.

8 "Üreticilerin mandalara sahip çıkması da sayısının artmasını sağladı"

"Üreticilerin mandalara sahip çıkması da sayısının artmasını sağladı"

Özdoğan, Kayserili üreticilerin mandalara sahip çıkmasının da hayvanın sayısının artmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.
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